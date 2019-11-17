В Беларуси прошли выборы в Палату представителей

В воскресенье, 17 ноября, в Беларуси прошли выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Избирательные участки открылись в 8:00 и закрылись в 20:00. Всего правом голоса в Беларуси обладает 6,8 миллиона человек, из них около 1,3 миллиона проживают в Минске.

Эксперты отмечают высокий уровень избирательной активности белорусов. Как сообщило агентство БЕЛТА, по состоянию на 16 часов проголосовали 63,73 процента белорусских избирателей, наибольшее количество - в Могилевской (70,32 процента) и Витебской областях (69,22 процента). В Беларуси были организованы более 5,8 тысячи участков для голосования. Еще 46 избирательных участков были открыты за границей. Интересно, что правом досрочного голосования воспользовался почти каждый четвертый белорус, имеющий право голоса, или 27,5 процента избирателей.

Выборы в нижнюю палату парламента прошли досрочно: еще в апреле президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что они состоятся осенью, а через год пройдут выборы белорусского президента. Выборы проходят по мажоритарной системе - в 110 округах избираются 110 депутатов. Для победы в округе кандидату нужно заручиться поддержкой более 50 процентов избирателей.

Президент Беларуси проголосовал на избирательном участке №506 Старовиленского избирательного округа №105 Центрального района Минска, который находится в Белорусском государственном университете физической культуры. Глава государства более часа общался с избирателями.

На 110 мест в Палате представителей претендовали 514 кандидатов от 12 партий и нескольких общественных движений. При этом регламент работы Национального собрания не предусматривает создание каких-либо фракций. Как сообщило РИА Новости, право избираться депутатом имеют граждане Беларуси не моложе 21 года, которые обладают избирательным правом, постоянно проживают в республике, не имеют судимости.

На 110 мест в палате представителей претендовали 514 кандидатов от 12 партий и нескольких общественных движений

Наибольшее число кандидатов выставила провластная Либерально-демократическая партия. От нее выдвигалось 98 человек. Оппозиционная Объединенная гражданская партия представила список из 47 кандидатов. Еще 40 человек выдвинула Республиканская партия труда и справедливости (РПТС). Среди представителей общественных организаций наиболее активно в выборах приняло участие объединение "Белая Русь". Кстати, в предыдущем составе парламента из 110 депутатов только 16 представляли партии, 94 были беспартийными.

Международные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Палату представителей. Представители межпарламентской ассамблеи СНГ не зафиксировали нарушений в подготовке и организации парламентских выборов в Беларуси. Они отметили, что многие избиратели приходили на участки с детьми, везде были организованы концертные программы.

Как подчеркнул в воскресенье днем государственный секретарь Союзного государства, член миссии наблюдателей от СНГ Григорий Рапота, которого цитирует БЕЛТА, голосование в Беларуси проводится в полном соответствии с национальным законодательством.

"Я посетил четыре участка, еще у нас будут посещения. Во-первых, хочу отметить хорошую степень организации выборов с соблюдением всех правил, которые установлены и в Конституции Беларуси, и другими правовыми актами. Достаточно информации о кандидатах, свободный доступ в избирательные кабинки, возможность конфиденциальной работы с бюллетенями", - подчеркнул Григорий Рапота, отметив хорошие условия, которые созданы в Беларуси для голосования людей с ограниченными возможностями.

Наблюдатель от СНГ Владимир Круглый в эфире телеканала ОНТ отметил организацию проведения выборов на очень высоком уровне, а также то, что на всех избирательных участках создана праздничная атмосфера. "Мы сегодня с утра объездили с коллегой 15 избирательных участков. Признаков агитации не было, на участках созданы все условия для голосования. Никаких нарушений мы не заметили, - сказал Владимир Круглый. - Это очень приятно и дорогого стоит".

В свою очередь глава белорусского Центризбиркома Лидия Ермошина заявила об отсутствии жалоб от международных наблюдателей на выборах в нижнюю палату парламента Беларуси. Она отметила, что обстановка на выборах была спокойной. По ее словам, по состоянию на 18 часов, выборы уже можно считать состоявшимися в Брестской, Гомельской и Минской областях, а также в Могилевской области.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"