В ФТР подтвердили, что Медведев не сыграет в финальной стадии Кубка Дэвиса

Первая ракетка России Даниил Медведев не поможет национальной сборной в финальной стадии Кубка Дэвиса, которая пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде. Об этом ТАСС сообщили в Федерации тенниса России (ФТР).

Отказ Медведева от участия в Кубке Дэвиса не стал сюрпризом. Теннисист еще ранее предупреждал, что может пропустить соревнования из-за усталости. Впоследствии об отказе Медведева сообщали в СМИ, а теперь информацию официально подтвердили в федерации.

"Можем подтвердить, что Медведев не сыграет за сборную России в Мадриде", - заявили в пресс-службе ФТР.

После череды побед на турнирах ATP и выхода в финал Открытого чемпионата США у Медведева наступил небольшой спад. Так, россиянин вылетел во втором круге "Мастерса" в Париже, а на итоговом турнире ATP в Лондоне проиграл во всех трех матчах группового этапа. Из-за неудачных результатов Медведев завершит сезон не на четвертом, а на пятом месте в мировом рейтинге.

В итоге на Кубке Дэвиса сборную России представят Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской. Российские теннисисты в группе встретятся с действующими победителями турнира сборной Хорватии и командой Испании.