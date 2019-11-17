В Госдуме рассказали о направлениях развития семейного права

Семейный кодекс, принятый еще в середине 90-х, не устарел, и основы его незыблемы. Но точечные изменения законодатели признали необходимыми. В каких направлениях следует развивать семейное право, обсуждалось на парламентских слушаниях в Госдуме.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству посвятил мероприятие 30-летию принятия Конвенции ООН о правах ребенка. Именно на основе этого документа был принят российский Семейный кодекс, напомнил глава комитета Павел Крашенинников. Он зарекомендовал себя как стабильный правовой акт, который "во многом смотрит вперед". Главные его положения остались неизменными - в первую очередь это ценности, связанные с традиционной семьей, добавил он.

Глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева подтвердила этот тезис. По ее оценке, законодатели успешно берегут кодекс "от нападок". "Предлагают двух пап и ребенка считать семьей, но такого быть не может!" - привела пример Плетнева.

Кроме того, неприемлемы с точки зрения профильного комитета инициативы о приравнивании сожительства к браку. Такие законопроекты вносились в Госдуму. "Но какой это брак? - возразила Плетнева. - Ведь никаких обязательств не возникает!" Она подчеркнула, что брак - это защита детей, и призвала россиянок не соглашаться на сожительство.

Не пройдет и готовящаяся к рассмотрению инициатива об алиментах, рассчитывает глава комитета. Речь о взыскании твердой платы с алиментщиков в размере прожиточного минимума. Плетнева призвала подумать об отцах, которые получают небольшие зарплаты. "Например, 15 тыс. рублей. Что - все 15 и отдать?" - недоумевает парламентарий.

В семейном законодательстве необходима только точечная правка

Участники парламентских слушаний, впрочем, согласились, что не затрагивающие "основы" изменения в семейном законодательстве нужны. Так, готовится к принятию большой блок изменений, касающихся имущества супругов. Крашенинников рассказал о двух главных "пробелах", которые поможет заполнить внесенный недавно законопроект на эту тему. Дело в том, что под имуществом супругов понимаются конкретные объекты, а про долги "забывается". Другой распространенный случай - когда семейная пара, приобретая недвижимость, записывала ее на одного супруга. "Потом в случае неурядиц это порождает споры и разногласия", - констатировал депутат.

Изменения ожидаются в сфере борьбы с бытовым насилием - над этим работают и депутаты, и сенаторы. Этот вопрос не должен замыкаться только на изменении УК и КоАП, подчеркнул Крашенинников. Бытовое насилие - это именно комплексная проблема, и борьба с ней, уточнил парламентарий, требует действий со стороны компетентных органов, включая социальные службы и полицию. А также - принятия нормативных актов, не только уголовно-правового характера, добавил депутат.

Тамара Плетнева тоже рассказала о некоторых необходимых точечных изменениях. Например, надо убрать лишнюю бюрократию из сферы регистрации браков, а также сделать саму процедуру "поинтереснее" для молодоженов. "Не просто марш Мендельсона", - пояснила депутат.