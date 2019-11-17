В Иране не прекращаются акции протеста из-за роста цен на бензин

Массовая акция протеста в Тегеране против повышения цен на бензин продолжается третьи сутки. Участники демонстраций упрекают власти в тяжелом экономическом положении в стране и низком уровне жизни населения.

Как информирует местное агентство ISNA, в столице усилены меры безопасности. Центр патрулируют многочисленные наряды полицейских, оснащенные спецсредствами. Сообщается о перебоях в работе сотовой связи и интернета.

Переговоры руководства городской полиции с митингующими пока ни к чему не привели. Как заявил министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли, силы правопорядка до сих пор проявляли сдержанность, но при необходимости готовы начать применять силу для восстановления спокойствия.

Акция протеста вспыхнула в Тегеране в пятницу после того, как правительство страны объявило о решении повысить в два раза цены на бензин. Согласно новым правилам, также вводятся жесткие квоты на розничные продажи топлива. Владелец легкового автомобиля с 15 ноября может приобрести по льготной цене только 60 литров.