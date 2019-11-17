В Иране не прекращаются акции протеста из-за роста цен на бензин

Новости

Похороны убитой пятилетней девочки в Крыму собрали сотни человек 18:31
ЛНР: Украинские силовики вывесили на позициях флаги США 18:25
"Ростов" проиграл "Краснодару" в дебютном матче Мамаева 18:15
В Мюнхене с молотка пойдет цилиндр Гитлера 18:09
Названа дата передачи Украине задержанных военных кораблей 18:07
В Японии становится меньше бабочек и зайцев 18:06
Вандал повредил скульптуру на станции московского метро "Римская" 18:04
Дебютный клип Михаила Галустяна собрал почти два миллиона просмотров 18:00
Николас Кейдж сыграет двух Николасов Кейджей в фильме о Николасе Кейдже 17:33
Ушаков: Встреча "нормандской четверки" может состояться в этом году 17:31
В ФТР подтвердили, что Медведев не сыграет в финальной стадии Кубка Дэвиса 17:15
Найден новый способ борьбы с алкогольным поражением печени 17:13
Умер актер, продюсер и сценарист Бранко Лустиг 16:58
Стала известна стоимость билетов в зоне "Пригород" на МЦД 16:48
Сильный туман ожидается ночью в столичном регионе 16:43
Названы самые популярные кросс-версии автомобилей в России 16:40
В перезапуске мультфильма "Ну, погоди!" появятся новые герои 16:29
В ДТП под Пермью погибли три человека 16:12
Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса 16:11
Кремль: В РФ и КНР против вмешательства во внутренние дела стран извне 16:10
В Мытищах водитель зарезал пешехода 16:08
Названы простые продукты для избавления от боли в горле 16:06
Самый дорогой корабль в истории британского флота прибыл на базу 16:04
В Иране в ходе манифестаций задержаны не менее 40 человек 15:59
В Астрахани балкон пятиэтажки обрушился вместе с людьми 15:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Почему россияне опасаются обращаться к психиатрам
Почему россияне опасаются обращаться к психиатрам
17.11.2019 13:41
Рубрика: В мире

В Иране не прекращаются акции протеста из-за роста цен на бензин

Текст: Владимир Шилов

Массовая акция протеста в Тегеране против повышения цен на бензин продолжается третьи сутки. Участники демонстраций упрекают власти в тяжелом экономическом положении в стране и низком уровне жизни населения.

Как информирует местное агентство ISNA, в столице усилены меры безопасности. Центр патрулируют многочисленные наряды полицейских, оснащенные спецсредствами. Сообщается о перебоях в работе сотовой связи и интернета.

Фото: Shahram Sharifi / wikimedia.org
Вопреки санкциям: Иран установил новую РЛС на американский "Фантом"

Переговоры руководства городской полиции с митингующими пока ни к чему не привели. Как заявил министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли, силы правопорядка до сих пор проявляли сдержанность, но при необходимости готовы начать применять силу для восстановления спокойствия.

Акция протеста вспыхнула в Тегеране в пятницу после того, как правительство страны объявило о решении повысить в два раза цены на бензин. Согласно новым правилам, также вводятся жесткие квоты на розничные продажи топлива. Владелец легкового автомобиля с 15 ноября может приобрести по льготной цене только 60 литров.

В мире Ближний Восток Иран
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кремль: В РФ и КНР против вмешательства во внутренние дела стран извне
Французские СМИ отметили достижения России в отказе от доллара
В Совфеде и Госдуме поприветствовали передачу Киеву военных кораблей
Власти Украины аннулировали ограничения на рост стоимости отопления
Матвиенко анонсировала проект по реконструкции железных дорог Кубы