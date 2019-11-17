В Иране в ходе манифестаций задержаны не менее 40 человек

В Иране продолжаются протесты против резкого повышения цен на бензин - с 15 тысяч риалов (0,09 доллара) до 30 тысяч риалов (около 0,2 доллара) за литр. Плюс к этому на 50 процентов возросла стоимость бензина, отпускаемого по льготным квотам. При этом цены дизеля и газа остаются без изменений.

В городе Керманшах при нападении манифестантов на полицейский участок погиб сотрудник сил правопорядка. При этом, по сведениям саудовских СМИ, не подтвержденных иранской стороной, общее число жертв за два дня протестов составило 25 человек. Иранские СМИ, например новостное агентство Fars, сообщают, что протесты в массе были мирными и люди, выразив свое недовольство ростом цен, мирно расходились.

Власти уже арестовали только в городе Йезд не менее 40 активистов, согласно сообщениям панарабского саудовского издания "Аш-Шарк-аль-Аусат". Оно же информирует со ссылкой на полицию Йезда, что "большинство задержанных - граждане других государств".

В настоящее время государство предпринимает экстренные меры безопасности. В частности, в стране по решению Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) отключен интернет, об этом сообщает телеканал из ОАЭ "Аль-Арабия" со ссылкой представителя Минсвязи ИРИ. Отключение может продлиться еще несколько дней.

Ранее ВСНБ поддержал решение о повышении цен на топливо, которое ранее было одобрено верховным лидером ИРИ аятоллой Хаменеи. При этом аятолла заявил, что хотя и поддерживает повышение цен на топливо, но призывает минимизировать влияние этого шага на стоимость других товаров.

Глава иранской Организации управления и планирования (MPO) Мохаммад Бакер Нобахт заявил, что вырученные от увеличения цен на топливо средства пойдут на помощь 18 миллионам малоимущих домохозяйств (примерно 60 миллионов человек). Также, по его словам, эта мера должна помешать контрабандистам, которые наладили "чрезвычайно изобретательный бизнес по вывозу дешевого иранского топлива в другие страны".