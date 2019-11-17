В Италии уволили футбольного тренера после победы его клуба со счетом 27:0

Руководство итальянского футбольного клуба "Инвиктасауро" отправило в отставку главного тренера юношеской команды Массимилиано Риччини после того, как его игроки одержали победу со счетом 27:0 над соперниками из "Марина Кальчо".

По словам президента "Инвиктасауро" Паоло Брогелли, причиной увольнение тренера стало неуважение его команды к противнику.

"Мы были ошеломлены и опечалены, когда узнали, что наша юниорская команда обыграла соперников со счетом 27:0. Ценности юношеского футбола противоречат таким вещам. Противника всегда нужно уважать, однако в этот раз этого не произошло. Как президент клуба я искренне прошу прощения у "Марина Кальчо" и объявляю, что наши директора решили уволить Риччини", - сказал Брогелли, которого цитирует Football Italia.

"Наши тренеры должны не только тренировать молодых игроков, но и, прежде всего, их воспитывать, чего мы в этой игре не увидели", - отметил он.