В Кадастровой палате рассказали, как отказаться от земельного участка

Случается, что в распоряжении оказывается земля, которую возделывать тяжело, а продать не получается. Покупателей, если речь идет о сельской местности или небольшом поселке, может просто не оказаться. Либо процесс продажи будет стоить больше, чем удастся выручить от сделки. Оказывается, существует процедура добровольного отказа от земельного участка. Ее тонкости "Российской газете" разъяснили в Федеральной кадастровой палате.

"Гражданин имеет право не только приобрести земельный участок, но и отказаться от него, если посчитает это необходимым, - уточнила "РГ" эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко. - Если участок принадлежит на праве собственности, то достаточно самому подать заявление об отказе от собственности в орган регистрации прав. Сделать это можно через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Также такое заявление можно отправить по почте письмом с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении. Если у человека имеется усиленная квалифицированная электронная подпись, то можно направить заявление в Росреестр и в электронном виде".

При этом, как уточняет эксперт, если право собственности на этот земельный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), то не нужно предоставлять дополнительные документы, так как вся информация о земельном участке уже содержится в реестре недвижимости. Если же право собственности на землю в ЕГРН не зарегистрировано, то к заявлению нужно приложить правоустанавливающий документ на этот участок.

В течение 7 рабочих дней (или 9 - если заявление было подано через МФЦ) специалисты примут решение и зарегистрируют прекращение права собственности на участок. Земля перейдет в собственность региона или муниципального образования, в зависимости от того, на чьей территории расположен участок.

Если участок принадлежит человеку на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения, то обратиться с заявлением об отказе от права стоит непосредственно в муниципалитет, объясняет Надежда Лещенко. От владельца земли потребуется представить только копию документа, удостоверяющего его личность.

На рассмотрение заявления и принятие решения у администрации есть ровно месяц. Решение будет направлено заявителю в течение трех дней. В случае, если право на земельный участок было ранее зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, то администрация обязана в недельный срок после того, как решила прекратить право человека пользоваться землей, обратиться в орган регистрации и сообщить о своем решении. Если право на земельный участок не зарегистрировано в реестре недвижимости, то с момента принятия администрацией решения о прекращении права человек уже не сможет распоряжаться участком.

Если на земельном участке расположено строение (или иной объект недвижимости), который принадлежит другому лицу, сразу отказаться от участка не получится. Владелец расположенного на нем объекта недвижимости имеет преимущественное право приобретения участка. Иначе говоря, владелец участка сначала должен предложить собственнику здания выкупить участок.

Кроме того, отказ от земельного участка невозможен, если участок является частью наследства, в которое еще входят постройки, так как по закону отказаться можно только от всего полагающегося объема наследуемого имущества, но не от какой-то его части. Поэтому отказываться придется и от земли, и от сооружений на ней.