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Рубрика: Спорт

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В Мадриде стартует обновленный Кубок Дэвиса
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8017)
С 18 по 24 ноября в Мадриде пройдет 108-й по счету розыгрыш самого престижного кубка среди мужских сборных по теннису - Кубок Дэвиса. За главный трофей поборются 18 команд. В том числе и Россия.
Карен Хачанов - одна из главных надежд нашей сборной на Кубке Дэвиса. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Карен Хачанов - одна из главных надежд нашей сборной на Кубке Дэвиса. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Карен Хачанов - одна из главных надежд нашей сборной на Кубке Дэвиса. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Нынешний Кубок Дэвиса пройдет по новым правилам. Наверное, еще ни разу изменения формата соревнования того или иного теннисного турнира не вызывали столько вопросов. Недовольны, как кажется, все: от болельщиков до самих игроков.

В ФТР подтвердили, что Медведев не сыграет в финальной стадии Кубка Дэвиса

О необходимости перемен в Кубке Дэвиса заговорили еще несколько лет назад. Тогда этому никто не придал серьезного значения, а зря. Международная федерация тенниса (ITF) начала вести переговоры с потенциальными спонсорами. В итоге им стала компания, основателем и президентом которой является один из самых популярных футболистов мира - защитник "Барселоны" Жерар Пике.

Он обещал вложить в ITF 3 миллиарда долларов за 25 лет - по 120 миллионов в год. Из них 20 миллионов планируется выделять на призовой фонд для игроков, а 25 - национальным федерациям на развитие тенниса. Казалось, какие в такой ситуации могут быть проблемы? Но, по информации СМИ, спонсоры не дали банковских гарантий на обещанные 120 миллионов инвестиций. Речь, оказывается, идет только о 41 миллионе. Почему сумма оказалась заниженной в три раза - никто из компании Пике так и не ответил.

О новом регламенте. Главное - сроки проведения финальной стадии Кубка Дэвиса сократились от четырех до одной недели. И разыгрывать трофей будут не 16, а 18 команд. Не будет домашних и выездных встреч: все они пройдут в одном городе.

Главная претензия к новому формату - сроки проведения финальной стадии. Она начинается сразу после завершившегося поздно вечером в воскресенье итогового чемпионата ATP в Лондоне. Фактически у игроков нет времени на подготовку. Во многом по этой причине российская сборная не сможет рассчитывать в Мадриде на свою главную звезду - пятую ракетку мира Даниила Медведева. Он не слишком успешно провел турнир в столице Великобритании, проиграв во всех трех матчах, после чего заявил, что из-за усталости не примет участия в Кубке Дэвиса.

- В Лондоне у меня пошло не так, как я рассчитывал. Но для меня важнее всего было испытать что-то новое. Надеюсь, этот опыт поможет мне в будущем, - отметил Медведев.

Фото: REUTERS
Надаль о победе над Медведевым: Был один шанс из тысячи, что я выиграю

В связи с отсутствием Медведева основные надежды нашей сборной связаны с Кареном Хачановым и Андреем Рублевым. Испытание им, а также Евгению Донскому, предстоит сложнейшее. В одну группу с нами попали действующие чемпионы хорваты, а также хозяева турнира испанцы. Первый матч наши проведут уже завтра против Хорватии.

По регламенту 18 команд разбиты на шесть групп. Их победители, а также две сборные, которые займут вторые места с наилучшими показателями, выйдут в четвертьфиналы. Каждый матч включает в себя три встречи: две одиночные и парную комбинацию.

По мнению букмекеров, фаворитом Кубка Дэвиса является Испания. Эксперты принимают ставки на успех этой команды с расчетом 1 к 4. В тройку главных претендентов также входят французы (1 к 6) и россияне (1 к 7,5).

Спорт Теннис Кубок Дэвиса
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