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В перезапуске мультфильма "Ну, погоди!" появятся новые герои

Новости
    17.11.2019, 16:29
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В новых эпизодах анимационного сериала "Ну, погоди!", премьера которых анонсирована на лето следующего года, появятся новые персонажи.

Фото: kinopoisk.ru
Disney начал предупреждать о расизме в своих мультфильмах

Об этом на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме рассказала председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

"Самое интересное то, что добавятся новые персонажи. Они будут второстепенными", - передает RT слова Слащевой.

Подчеркнувшей, что любые телодвижения этих статистов "все равно будут происходить на фоне главных событий Волка и Зайца".

При этом председатель правления пока не готова ответить на вопрос, кто займется их озвучкой: Анатолий Дмитриевич Папанов, Волк, скончался в 1987 году, Клара Михайловна Румянова, Заяц, в 2004-м.

Но, как заверила Слащева, хоть "Ну, погоди!" и бездиалоговый мультфильм, где есть лишь отдельные фразы и восклицания, к сохранению аутентичности легендарного проекта на "Союзмультфильме" намерены подойти "очень внимательно".

Напомним: в этом году "Ну, погоди!" отмечает свой полувековой юбилей.

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