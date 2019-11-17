В США в результате стрельбы погибли пять человек

Пять человек, в том числе трое детей, погибли в результате "бытового конфликта" в районе Paradise Hills Сан-Диего в субботу, сообщает CNN со ссылкой на представителей местных властей.

Инцидент был "трагическим случаем насилия в семье ", заявил лейтенант Мэтт Доббс из отдела по расследованию убийств Сан-Диего. Предположительно между супругами произошла ссора.

Первый звонок поступил в полицию в 6:49, когда сосед убитых сообщил о криках в доме. Когда полицейские приехали по вызову и постучались в дверь, то не получили ответа. Они разбили окно и обнаружили, что "несколько человек" пострадали от явных огнестрельных ранений.

По словам Доббса, женщина, 31-летний мужчина и 3-летний мальчик были найдены мертвыми на месте происшествия. Трое других мальчиков в возрасте 5, 9 и 11 лет на момент обнаружения были живы, их доставили в больницу. Позже двое мальчиков скончались, еще один находится в критическом состоянии, он перенес срочную операцию.