Новости

Сколько автомобильные компании тратят на футбольные клубы 10:00
Дональд Трамп незапланированно приехал на медобследование 09:40
Русский друг Макгрегора проиграл на турнире по боксу без перчаток 09:26
В США в результате стрельбы погибли пять человек 09:25
Во Франции задержали подозреваемых в покушении на Макрона 09:15
Хоккеисты Дадонов и Бобровский остановили Панарина 09:09
Французские СМИ отметили достижения России в отказе от доллара 08:49
Власти Украины аннулировали ограничения на рост стоимости отопления 08:33
"Лос-Анджелес" без Ковальчука выиграл третий матч подряд 08:11
Джонсон заверил британцев в поддержке Brexit консерваторами 07:55
Врач перечислила самые безвредные сладости 07:43
Климкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе 06:40
В жилом доме в Приморье обрушилась стена 06:27
Сецпосланник генсека ООН озвучил причины смертности при ДТП в России 05:51
Матвиенко анонсировала проект по реконструкции железных дорог Кубы 05:05
Пресс-секретарь Белого дома рассказала о медобследовании Трампа 04:45
Глава МВД Кубы попал под американские санкции 03:52
Хабаровчанка стала чемпионкой мира по соло латине 03:51
Два человека погибли в результате взрыва в общежитии в Киеве 03:31
Осужденный за шпионаж в России Берг прибыл в Норвегию 03:23
Кардиологи объяснили смерть экономиста Исаева 03:00
Помощник Зеленского рассказал о скором получении кораблей от России 02:01
Православный монастырь может стать лагерем для сирийских беженцев 01:34
В Мытищах водитель-пенсионер зарезал пешехода в ходе конфликта 16.11.2019
Истребители F-35 отработали "уход" от С-400 на учениях в Израиле 16.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Почему россияне опасаются обращаться к психиатрам
Почему россияне опасаются обращаться к психиатрам
17.11.2019 09:25
Рубрика: В мире

В США в результате стрельбы погибли пять человек

Текст: Максим Макарычев

Пять человек, в том числе трое детей, погибли в результате "бытового конфликта" в районе Paradise Hills Сан-Диего в субботу, сообщает CNN со ссылкой на представителей местных властей.

Инцидент был "трагическим случаем насилия в семье ", заявил лейтенант Мэтт Доббс из отдела по расследованию убийств Сан-Диего. Предположительно между супругами произошла ссора.

В США два человека пострадали при стрельбе на футбольном матче

Первый звонок поступил в полицию в 6:49, когда сосед убитых сообщил о криках в доме. Когда полицейские приехали по вызову и постучались в дверь, то не получили ответа. Они разбили окно и обнаружили, что "несколько человек" пострадали от явных огнестрельных ранений.

По словам Доббса, женщина, 31-летний мужчина и 3-летний мальчик были найдены мертвыми на месте происшествия. Трое других мальчиков в возрасте 5, 9 и 11 лет на момент обнаружения были живы, их доставили в больницу. Позже двое мальчиков скончались, еще один находится в критическом состоянии, он перенес срочную операцию.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Французские СМИ отметили достижения России в отказе от доллара
Матвиенко анонсировала проект по реконструкции железных дорог Кубы
Кардиологи объяснили смерть экономиста Исаева
Два человека погибли в результате взрыва в общежитии в Киеве
Сецпосланник генсека ООН озвучил причины смертности при ДТП в России