Валентина Матвиенко: Власти Кубы благодарны России за поддержку

Новости

СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений 01:24
Более 20 анархистов задержаны во время беспорядков в Греции 01:16
Вашингтон осудил действия властей Ирана в отношении протестующих 00:37
Антиамериканские демонстрации в Греции переросли в массовые беспорядки 17.11.2019
Итоговая явка избирателей на выборах в Беларуси составила 77,22% 17.11.2019
Гонщик "Формулы-1" Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии 17.11.2019
Пушков прокомментировал появление флагов США на украинских позициях 17.11.2019
Исполнитель роли Черной пантеры заявил, что Скорсезе просто пиарится 17.11.2019
Официально: сборы "Джокера" превысили миллиард долларов 17.11.2019
Видео: матч ПФЛ в Астрахани завершился массовой дракой 17.11.2019
ЦИК Беларуси признал состоявшимися выборы во всех 110 округах страны 17.11.2019
Зампред ЦИК: Выборы в Беларуси прошли без существенных нарушений 17.11.2019
МИД РФ: Россия никогда не отрицала, что вернет Украине суда 17.11.2019
В Махачкале из-за замечания девушке произошла массовая драка с поножовщиной 17.11.2019
ДНР за 17 ноября обстреляли с украинской стороны восемь раз 17.11.2019
Оппозиция в Грузии обещает начать митинги по всей стране 17.11.2019
Телецентр "Останкино" проверяют после сообщения об угрозе взрыва 17.11.2019
Трамп пообещал Ким Чен Ыну, что они "скоро увидятся" 17.11.2019
Португалия вышла в финальную часть Евро-2020 17.11.2019
Историк: Агрессия Запада против сербов - подготовка к походу на Россию 17.11.2019
Выборы в РБ завершаются в соответствии с демократическими стандартами 17.11.2019
13 российских моряков получили ранения в при пожаре у берегов Кореи 17.11.2019
Бюджетный бизнес-класс: выбираем Skoda Superb за 600 тысяч рублей 17.11.2019
Похороны убитой пятилетней девочки в Крыму собрали сотни человек 17.11.2019
ЛНР: Украинские силовики вывесили на позициях флаги США 17.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Почему россияне опасаются обращаться к психиатрам
Почему россияне опасаются обращаться к психиатрам
17.11.2019 21:43
Рубрика: Власть

В диалоге с Островом свободы

Валентина Матвиенко: Власти Кубы благодарны России за поддержку
Текст: Галина Мисливская (Гавана)
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8017)
Россия и Куба намерены строить сотрудничество на равных, опираясь на многолетнюю дружбу двух стран и исходя из национальных интересов. Такой вывод можно сделать из прошедших в субботу переговоров спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководством республики. Председатель СФ побывала на Острове свободы с официальным визитом, который был приурочен к 500-летию кубинской столицы - Гаваны.

Плотность двусторонних контактов в последнее время заметно выросла, чуть более месяца назад на Острове свободы побывал премьер-министр России Дмитрий Медведев, в конце октября Москву посетил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Матвиенко анонсировала проект по реконструкции железных дорог Кубы

Делегацию Совфеда на Кубе приняли очень радушно и на самом высоком уровне. "Состоялись очень содержательные переговоры со всем политическим руководством Кубы", - рассказала Валентина Матвиенко журналистам после встреч с президентом республики, первым секретарем ЦК Компартии Раулем Кастро и вице-премьером Рикардо Кабрисасом. По ее словам, власти республики благодарны России "за неизменную солидарность, за поддержку и помощь Кубе". Кстати, президента России ждут в Гаване в удобное для него время, такое приглашение уже было сделано, сроки визита согласовываются по дипломатическим каналам.

На встречах с политическим руководством Кубы члены российской делегации обсудили "весь комплекс многоплановых отношений между Россией и Кубой, ход реализации крупных совместных проектов", в том числе планы реконструкции кубинских железных дорог силами российских специалистов. Межправительственное соглашение уже подписано, но еще не ратифицировано кубинской стороной. "Вице-премьер пообещал мне, что он проследит, чтобы как можно быстрее были завершены внутригосударственные процедуры", - сообщила Матвиенко.

Власти республики благодарны России за неизменную солидарность и поддержку

"О нашей заинтересованности развивать взаимовыгодное сотрудничество с Кубой говорит намерение России принять долгосрочный план развития межгосударственных отношений до 2030 года с учетом плана социально-экономического развития до 2030 года, принятого правительством Кубы", - отметила она, добавив, что и сейчас "дела идут неплохо - по итогам прошлого года более чем на 30 процентов вырос объем взаимного товарооборота", намечены новые направления сотрудничества в сфере энергетики, промышленности, сельского хозяйства фармацевтики, биотехнологий.

Валентина Матвиенко особо подчеркнула, что возвращаясь на Кубу, Россия "намерена вести диалог на взаимовыгодной основе, так, чтобы это было выгодно обеим сторонам и было не в ущерб друг другу". За последние 20 лет Москва и Гавана сумели сохранить взаимное уважение и симпатию. "История наших отношений - это хороший фундамент для укрепления нашего сотрудничества как стратегических партнеров", - отметила спикер, добавив, что Куба, несмотря на санкции и прочие обстоятельства, строго выполняет свои обязательства, в том числе финансовые, перед Россией, также стремится к диалогу на равных.

Спикер парламента Кубы поблагодарил Матвиенко за помощь в ремонте Капитолия

Собеседники не могли обойти вниманием ситуацию в Боливии. Кубинские руководители, в том числе самый опытный политик страны Рауль Кастро, по словам Матвиенко, разделяют мнение России о том, что переходные власти Боливии должны обеспечить прозрачную процедуру формирования новых властей страны и не допустить внешнего вмешательства в дела государства.

Визит делегации Совфеда был приурочен к 500-летию кубинской столицы, которое отмечалось 16 ноября. Гости из Москвы приехали не с пустыми руками. Одним из пунктов праздничной программы стало открытие здания Капитолия после реставрации. Купол здания виден из многих точек Гаваны. Теперь он засиял по-новому - русским золотом.

Несколько лет назад кубинские парламентарии попросили Валентину Матвиенко помочь в реставрации здания, где, кстати, заседает Национальная ассамблея народной власти республики. Купол Капитолия нуждался в ремонте и новом золотом покрытии. "Мы как ответственные люди сразу отреагировали и посчитали это хорошей идеей", - вспоминает глава Совфеда. Она посетовала, что на ремонт купола ушло много времени, поскольку пришлось преодолевать "российскую и кубинскую бюрократию" - подписывать межправительственное соглашение, давать особый статус реставраторам, определять стоимость объекта, подбирать команду. "Были собраны лучшие реставраторы со всей России", - подчеркнула спикер.

За последние 20 лет Москва и Гавана сумели сохранить взаимное уважение и симпатию

"Мы хотели бы отметить ваш весомый вклад в реставрацию, восстановление красоты этого здания, которое является национальным достоянием Кубы", - сказал спикер Национальной ассамблеи Эстебан Ласо Эрнандес в ходе встречи с Валентиной Матвиенко. "Это подарок от России дружественному кубинскому народу, подарок столице Кубы Гаване в честь ее юбилея", - заявила председатель СФ.

Фото: пресс-служба СФ
Матвиенко: Мировое сообщество добьется снятия блокады Кубы

Еще одним подарком Гаване стал приезд звезд Мариинского театра и балета Бориса Эйфмана, которые выступили с гала-концертом и дали мастер-классы по балетному искусству в рамках Дней Санкт-Петербурга. Кроме того, в кубинской столице прошла фотовыставка "Застывшая музыка Санкт-Петербурга" и другие мероприятия, приуроченные к юбилею.

В планах России и Кубы есть еще один культурный проект - открытие в Гаване филиала Русского музея. По словам Валентины Матвиенко, здание уже выбрано, но требует реставрации. Российские музейщики в ближайшее время займутся оценкой его состояния и составлением перечня ремонтных работ. Глава Совфеда попросила кубинского коллегу оказать им содействие.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Северная и Центральная Америка Куба
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кремль: В РФ и КНР против вмешательства во внутренние дела стран извне
Французские СМИ отметили достижения России в отказе от доллара
В Совфеде и Госдуме поприветствовали передачу Киеву военных кораблей
Власти Украины аннулировали ограничения на рост стоимости отопления
Матвиенко анонсировала проект по реконструкции железных дорог Кубы