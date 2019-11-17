Валентина Матвиенко: Власти Кубы благодарны России за поддержку

Россия и Куба намерены строить сотрудничество на равных, опираясь на многолетнюю дружбу двух стран и исходя из национальных интересов. Такой вывод можно сделать из прошедших в субботу переговоров спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководством республики. Председатель СФ побывала на Острове свободы с официальным визитом, который был приурочен к 500-летию кубинской столицы - Гаваны.

Плотность двусторонних контактов в последнее время заметно выросла, чуть более месяца назад на Острове свободы побывал премьер-министр России Дмитрий Медведев, в конце октября Москву посетил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

Делегацию Совфеда на Кубе приняли очень радушно и на самом высоком уровне. "Состоялись очень содержательные переговоры со всем политическим руководством Кубы", - рассказала Валентина Матвиенко журналистам после встреч с президентом республики, первым секретарем ЦК Компартии Раулем Кастро и вице-премьером Рикардо Кабрисасом. По ее словам, власти республики благодарны России "за неизменную солидарность, за поддержку и помощь Кубе". Кстати, президента России ждут в Гаване в удобное для него время, такое приглашение уже было сделано, сроки визита согласовываются по дипломатическим каналам.

На встречах с политическим руководством Кубы члены российской делегации обсудили "весь комплекс многоплановых отношений между Россией и Кубой, ход реализации крупных совместных проектов", в том числе планы реконструкции кубинских железных дорог силами российских специалистов. Межправительственное соглашение уже подписано, но еще не ратифицировано кубинской стороной. "Вице-премьер пообещал мне, что он проследит, чтобы как можно быстрее были завершены внутригосударственные процедуры", - сообщила Матвиенко.

Власти республики благодарны России за неизменную солидарность и поддержку

"О нашей заинтересованности развивать взаимовыгодное сотрудничество с Кубой говорит намерение России принять долгосрочный план развития межгосударственных отношений до 2030 года с учетом плана социально-экономического развития до 2030 года, принятого правительством Кубы", - отметила она, добавив, что и сейчас "дела идут неплохо - по итогам прошлого года более чем на 30 процентов вырос объем взаимного товарооборота", намечены новые направления сотрудничества в сфере энергетики, промышленности, сельского хозяйства фармацевтики, биотехнологий.

Валентина Матвиенко особо подчеркнула, что возвращаясь на Кубу, Россия "намерена вести диалог на взаимовыгодной основе, так, чтобы это было выгодно обеим сторонам и было не в ущерб друг другу". За последние 20 лет Москва и Гавана сумели сохранить взаимное уважение и симпатию. "История наших отношений - это хороший фундамент для укрепления нашего сотрудничества как стратегических партнеров", - отметила спикер, добавив, что Куба, несмотря на санкции и прочие обстоятельства, строго выполняет свои обязательства, в том числе финансовые, перед Россией, также стремится к диалогу на равных.

Собеседники не могли обойти вниманием ситуацию в Боливии. Кубинские руководители, в том числе самый опытный политик страны Рауль Кастро, по словам Матвиенко, разделяют мнение России о том, что переходные власти Боливии должны обеспечить прозрачную процедуру формирования новых властей страны и не допустить внешнего вмешательства в дела государства.

Визит делегации Совфеда был приурочен к 500-летию кубинской столицы, которое отмечалось 16 ноября. Гости из Москвы приехали не с пустыми руками. Одним из пунктов праздничной программы стало открытие здания Капитолия после реставрации. Купол здания виден из многих точек Гаваны. Теперь он засиял по-новому - русским золотом.

Несколько лет назад кубинские парламентарии попросили Валентину Матвиенко помочь в реставрации здания, где, кстати, заседает Национальная ассамблея народной власти республики. Купол Капитолия нуждался в ремонте и новом золотом покрытии. "Мы как ответственные люди сразу отреагировали и посчитали это хорошей идеей", - вспоминает глава Совфеда. Она посетовала, что на ремонт купола ушло много времени, поскольку пришлось преодолевать "российскую и кубинскую бюрократию" - подписывать межправительственное соглашение, давать особый статус реставраторам, определять стоимость объекта, подбирать команду. "Были собраны лучшие реставраторы со всей России", - подчеркнула спикер.

За последние 20 лет Москва и Гавана сумели сохранить взаимное уважение и симпатию

"Мы хотели бы отметить ваш весомый вклад в реставрацию, восстановление красоты этого здания, которое является национальным достоянием Кубы", - сказал спикер Национальной ассамблеи Эстебан Ласо Эрнандес в ходе встречи с Валентиной Матвиенко. "Это подарок от России дружественному кубинскому народу, подарок столице Кубы Гаване в честь ее юбилея", - заявила председатель СФ.

Еще одним подарком Гаване стал приезд звезд Мариинского театра и балета Бориса Эйфмана, которые выступили с гала-концертом и дали мастер-классы по балетному искусству в рамках Дней Санкт-Петербурга. Кроме того, в кубинской столице прошла фотовыставка "Застывшая музыка Санкт-Петербурга" и другие мероприятия, приуроченные к юбилею.

В планах России и Кубы есть еще один культурный проект - открытие в Гаване филиала Русского музея. По словам Валентины Матвиенко, здание уже выбрано, но требует реставрации. Российские музейщики в ближайшее время займутся оценкой его состояния и составлением перечня ремонтных работ. Глава Совфеда попросила кубинского коллегу оказать им содействие.