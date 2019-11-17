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17.11.2019 13:24
Рубрика: В мире

Венеция замерла в ожидании нового разрушительного прилива

Текст: Максим Макарычев
Метеорологи прогнозируют в Венеции новый разрушительный прилив. Как сообщают местные СМИ, его высота может достигнуть 160 сантиметров. Если это случится, то данный подъем воды станет уже третьим за неделю в городе.

Напомним, что вечером в четверг правительство премьер-министра Джузеппе Конте одобрило введение чрезвычайного положения в Венеции и объявило о выделении 20 миллионов евро "на самые неотложные меры". Эта процедура чрезвычайного положения, часто используемая в Италии, регулярно страдающей от стихийных бедствий (землетрясений, извержений вулканов и оползней), наделяет правительство "исключительными полномочиями и средствами".

Фото: iStock
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В пятницу прилив достиг 1,54 метра и привел к закрытию на несколько часов знаменитой площади Сан-Марко. А во вторник вечером в Венеции был зафиксирован наихудший прилив за 53 года - 1,87 метра - второй исторический рекорд после 4 ноября 1966 года (1,94 метра). Вода проникла в церкви, магазины, музеи и отели этой жемчужины мирового наследия ЮНЕСКО, сообщает 20minutes.fr. "Венеция опустошена, ущерб оценивается в миллиард евро", - сказал мэр города Луиджи Бругнаро. В субботу в городе не работало большинство магазинов и банкоматов. "Все наши запасы, которые находятся в подвале, потеряны!", - заявил в интервью AFP Лучано, сотрудник магазина на площади Святого Марка. - Эти приливы раньше не появлялись так часто. На этот раз гораздо больше ущерба, чем в прошлом".

Министр культуры Италии Дарио Франческини, приехавший в город на воде в пятницу, чтобы оценить масштабы ущерба, пояснил, что работы по восстановлению города "будут значительными". По его словам, были повреждены более 50 церквей.

Венеция с населением 50 000 человек принимает 36 миллионов туристов в год, 90 процентов из которых - иностранцы. Отели прогнозируют большой отток туристов, которые должны были приехать в город на Рождество.

В пятницу мэр Венеции объявил об открытии банковского счета для всех тех, кто в Италии и за рубежом желает внести свой вклад в ремонт. "Венеция, уникальное место, это наследие каждого. С вашей помощью Венеция снова засияет", - написал он в заявлении. По его словам, жители города, чьи дома были повреждены, могут обратиться за немедленной государственной помощью в размере 5000 евро, а торговцы могут получить до 20 000 евро.

В мире Европа Италия
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