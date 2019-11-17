Вячеслав Бобков, доктор экономических наук, заведующий Лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН

Трудовые мигранты России необходимы. Своих трудовых резервов нам, к сожалению, не хватает. Естественная убыль населения нашей страны с каждым годом все возрастает и возрастает. Смертность превышает рождаемость. Численность проживающих на территории России людей и так-то невелика, да еще постоянно сокращается. Рынок труда начинает испытывать дефицит рабочих рук. Данный процесс надо как-то компенсировать. А как? Вот за счет мигрантов. Приходится привлекать иностранных работников, раз нет своих.

Вместе с тем в нашей стране существует безработица. Да, с одной стороны - нехватка рабочей силы, а с другой - безработица. Вот такой, казалось бы, парадокс. Но на самом деле ничего парадоксального тут нет. Ниши, которые занимают иностранные граждане на российском рынке труда, практически не востребованы нашими соотечественниками. Кем в основном трудятся мигранты? Дворниками, уборщиками, грузчиками, строителями, продавцами - все это неквалифицированные или низкоквалифицированные работники. Кроме того, наши безработные, как правило, маломобильны. Они не хотят ехать туда, куда соглашаются ехать мигранты. Наши безработные в основе своей имеют жилье, имеют семьи, привыкли жить в более-менее нормальных человеческих условиях и не готовы променять все это на времянки и вагончики без воды и тепла или на койко-место в переполненном общежитии. Мигранты же соглашаются на все и мирятся со всем. Потому что их основная цель - заработать деньги. В их родных странах она недостижима. Уровень безработицы там очень высок, а доходы крайне низкие. Нужда заставляет их приезжать в Россию и жить тут в ужасных условиях. Внешние трудовые мигранты - это одна из наиболее социально уязвимых категорий населения.

Чаще всего иностранные работники приезжают в Россию на какой-то непродолжительный срок, трудятся тут и отбывают на родину. А спустя некоторое время приезжают снова. Такой вид трудовой миграции называется "отходничество". Встречается и среди наших граждан. Люди из малых населенных пунктов, где нет работы, едут в большие города на два, три, четыре месяца на заработки, а потом возвращаются домой.

Конечно, хотелось бы, чтобы работать в нашу страну приезжали не только грузчики и дворники, но и высококвалифицированные специалисты. Но у нас для этого, на мой взгляд, слишком много административных и всяких иных барьеров. Они связаны с необходимостью получения разрешения на работу, с регистрацией, с ограничением некоторых социальных прав иностранных граждан, с необходимостью подтверждения диплома об образовании и так далее, и тому подобное. Поэтому возможностями миграции пользуются в основном только неквалифицированные работники, которые зачастую еще и делают это нелегально.