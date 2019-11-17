Во Франции задержали подозреваемых в покушении на Макрона

Во Франции задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на президента Эмманюэля Макрона, сообщает RFI со ссылкой на источники в силовых структурах. Двое мужчин в возрасте 30 и 45 лет были задержаны во вторник на северо-востоке Франции. Им предъявили обвинения в участии в "преступной террористической организации". Их поместили под стражу.

По данным следствия, оба задержанных являются членами ультраправой группировки. Они подозреваются "в участии в собраниях, во время которых планировались насильственные действия, в том числе против президента Франции Эмманюэля Макрона".

Ранее задержанные уже попадали в поле зрения Генерального управления внутренней безопасности по делу о покушении на президента Франции.

По данным следствия, покушение планировалось 7 ноября во время визита Макрона в город Шарлевиль-Мезьер в департаменте Арденны. Тогда же по горячим следам были задержаны шесть человек, которые признались, что планировали покушение на президента.

Предотвратить покушение помогло наблюдение за 63-летним пенсионером Жан-Пьером Буйером, который находился в зоне внимания внутренней разведки после попытки покушения на Эмманюэля Макрона в 2018 году. В разговоре, перехваченном полицией, Буйер сказал, что хочет напасть на главу государства с керамическим ножом, который не смогут обнаружить металлоискатели. Внутренняя разведка следила за его переговорами на зашифрованных мессенджерах.

По данным канала France2, полиция вмешалась, когда бывший торговец лесом, а ныне пенсионер Буйер, проживающий в департаменте Изер, предпринял поездку к одному из единомышленников. Он был задержан в городе Бузонвилль (департамент Мозель) вместе с тремя другими подозреваемыми. В багажнике его автомобиля был найден керамический нож.

Во время обысков у подозреваемых было изъято охотничье и коллекционное оружие, а также заряды для гранат. Чуть позже в рамках расследования был задержан еще один мужчина и женщина 60 лет. В настоящее время все они находятся под стражей в Париже.