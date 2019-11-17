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17.11.2019 07:43
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врач перечислила самые безвредные сладости

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чем проще состав лакомства, тем оно полезнее, считает врач-диетолог Людмила Зотова.

Фото: pixabay.com
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Поэтому самыми безвредными специалист назвала горький шоколад, зефир (но не на химических желеобразователях), мармелад и пастилу.

В числе наиболее опасных с точки зрения микробиологии - молочные и белковые десерты, для приготовления которых используются сырые яйца.

Много трансжиров и простых сахаров в организм попадает в результате употребления жареных во фритюре пончиков, хвороста. Это самые вредные лакомства.

Далее следуют дрожжевые десерты из теста, шоколадные батончики и торты с большим количеством крема, передает aif.ru.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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