Врач перечислила самые безвредные сладости

Чем проще состав лакомства, тем оно полезнее, считает врач-диетолог Людмила Зотова.

Поэтому самыми безвредными специалист назвала горький шоколад, зефир (но не на химических желеобразователях), мармелад и пастилу.

В числе наиболее опасных с точки зрения микробиологии - молочные и белковые десерты, для приготовления которых используются сырые яйца.

Много трансжиров и простых сахаров в организм попадает в результате употребления жареных во фритюре пончиков, хвороста. Это самые вредные лакомства.

Далее следуют дрожжевые десерты из теста, шоколадные батончики и торты с большим количеством крема, передает aif.ru.