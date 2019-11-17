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Рубрика: Власть

Миссия выполнима

Вышел документальный фильм к 100-летию выдающегося советского дипломата Анатолия Добрынина
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8017)
В Москве в кинотеатре "Октябрь" был представлен документальный фильм "Анатолий Добрынин. 24 года и 14 дней из жизни посла", посвященный выдающемуся советскому дипломату Анатолию Федоровичу Добрынину. В 1962-1986 годах тот был послом СССР в Вашингтоне, и при его непосредственном участии СССР и США в октябре 1962 года удалось избежать войны в ходе Карибского кризиса. Фильм, снятый первым заместителем гендиректора ТАСС Михаилом Гусманом, приурочен к 100-летию со дня рождения Добрынина.

Картина основана на документальных съемках и воспоминаниях участников Карибского кризиса. Она включает записи бесед с лицами, принимавшими самое активное участие в Карибском кризисе. Среди них - экс-госсекретарь Генри Киссинджер, бывший политический советник президента США Збигнев Бжезинский и бывший министр обороны США Роберт Макнамара, племянник президента Джона Кеннеди - Роберт Кеннеди-младший. Много рассказывают о роли Добрынина в разрешении Карибского кризиса и советские дипломаты, как работавшие вместе с Анатолием Федоровичем, так и нынешние. В их числе экс-министр иностранных дел СССР Александр Бессмертных, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, нынешний российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Также в фильме присутствуют отрывки интервью с самим Анатолием Добрыниным, сделанные Михаилом Гусманом в последний период жизни выдающегося дипломата, скончавшегося в 2010 году. "Главное в этом фильме - даже не биография, а смысл роли дипломата в кризисные дни", - отметил Гусман.

Фото: Reuters
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В фильме Добрынин, в частности, вспоминает, какие меры безопасности пришлось предпринимать советским дипломатам во времена Карибского кризиса. Например, в кабинете посла СССР в старинном здании дипмиссии в Вашингтоне было два окна, выходящих на улицу, - их пришлось заделать кирпичом, а между стенами советские специалисты по безопасности создали магнитное поле, чтобы защититься от прослушек.

Но безопасность в мире политики имеет не только технологический аспект. Генри Киссинджер в фильме говорит, что он никогда не соглашался играть с Добрыниным в шахматы, хотя тот постоянно предлагал. "Во-первых, он бы меня обыграл, - пояснил экс-госсекретарь, - а во-вторых, я не хотел, чтобы советские спецслужбы изучали мой способ мышления, анализируя сделанные в ходе игры ходы". По воспоминаниям Добрынина, приведенным в фильме, он не общался напрямую с президентом Джоном Кеннеди, но очень много встречался с его братом, Робертом Кеннеди. О деталях этих встреч рассказал сын Роберта, Роберт Кеннеди-младший, писатель и адвокат. По его словам, Добрынин понимал, что, разговаривая с Робертом, он, по сути, получает информацию напрямую от президента, поскольку тот мало кому мог доверять в своем окружении, и сделал Роберта доверенным лицом. Фильм очень хорошо показывает атмосферу всеобщего недоверия, в которой приходилось разрешать кризис, грозивший обернуться войной. В его подготовке принимали активное участие МИД России, Минобороны России, посольства России в США.

Власть Работа власти Внешняя политика Культура Кино и ТВ Документальное кино Общество История Карибский кризис 1962 года Россия и США
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