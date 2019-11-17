Женская сборная России по баскетболу в воскресенье в Таллине победила команду Эстонии в матче квалификации на Евробаскет2021 со счетом 96:66.

Увы, россиянки ранее на этой неделе неудачно стартовали в турнире. У себя дома в Оренбурге с новым главным тренером и уроженцем этого города Александром Ковалевым наши девушки совершенно неожиданно уступили Боснии и Герцеговине, где солировала натурализованная центровая с Багамских островов Джонквел Джонс - 69:70.

Поэтому перед аж годичной паузой в квалификации для обретения психологической уверенности нужно было как можно крупнее выигрывать у скромнейшей Эстонии.

Как ни удивительно, но громкие успехи у эстонского женского баскетбола есть, вот только остались они далеко в прошлом, их сейчас помнят только пожилые люди. Клуб из города Тарту (УСК, "Калев") становился серебряным призером чемпионатов СССР 1957, 1958 и 1960 годов. "Золото" мировых первенства в составе сборной Советского Союза в конце 1950-х - первой половине 1960-х завоевывали эстонки Марет-Май Вишнева (Отса), Эне-Лилле Яансон (Китсинг) и Валентина Каасик (Люютсепп). Сейчас все совсем плохо. Национальная команда проиграла все 12 матчей в предыдущих двух квалификационных циклах чемпионатов Европы, да и нынешний подобный турнир тоже начала с поражения - 63:73 в гостях со Швейцарией.

Вот и в воскресном матче с Россией прибалтийская команда "горела" 0:9 уже на второй минуте. Потом, правда, хозяйки все же более-менее исправно стали поражать наше кольцо, однако разница в классе была очевидной - 15:30 по завершении стартовой четверти. В дальнейшем удалось увеличить преимущество вдвое, до разгромных "плюс 30". Самыми результативными у победительниц стали Мария Вадеева (17 очков), Анна Лешковцева (14) и Анастасия Шилова (13).

Напомним, что в квалификации девять групп по три-четыре участника в каждой. Путевки на Евро-2021 получат победители девяти групп и еще пять команд, занявших вторые места с лучшими показателями. Очевидно, что для россиянок "матчем жизни и смерти" станет ответная встреча с боснийками, запланированная на ноябрь 2020-го. Эстонии и Швейцарии в этой компании объективно уготована роль статистов.