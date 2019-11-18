Британские пограничники задержали в Ла-Манше 39 мигрантов из Ирана

Британские пограничники задержали в проливе Ла-Манш четыре лодки с нелегальными мигрантами, которые пытались добраться до берегов Соединенного Королевства. Инцидент произошел в воскресенье.

В общей сложности в лодках находились 39 человек. Все они представились выходцами из Ирана, сообщает газета Evening Standard, ссылаясь на данные МВД Великобритании. Далее задержанные пройдут медосмотр, а затем будут переданы сотрудникам миграционной службы.

По данным специалистов, нелегальные мигранты ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекают социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия, пишет РИА Новости.

С начала этого года в Британию прибыли уже около 1,5 тысячи просителей убежища, большая часть которых добиралась до Соединенного Королевства рискуя жизнями. На противодействие нелегальной миграции МВД Британии тратит миллионы фунтов.