Расписание матчей предстоящего 19-20 ноября девятого тура Евролиги получилось для российских команд уникальным. Все трое встретятся на выезде с представителями объективного, сильнейшего в Старом Свете национального клубного чемпионата - испанского.

Лидерам российского баскетбола - "Химкам" и ЦСКА - предстоят очередные поединки в регулярном чемпионате Евролиги. Фото: Михаил Синицын/ РГ

19 ноября подмосковные "Химки" сыграют в Мадриде с легендарным "Реалом", санкт-петербургский "Зенит" будет гостить у "Валенсии", 20 ноября ЦСКА в городе Витория сразится с местной "Басконией".

В турнирной таблице Евролиги по итогам предыдущих восьми туров сложилась редкая ситуация. Наверху очень плотно: сразу секстет команд с показателем "шесть побед - два поражения" делит лидерство. Приятно, что это наши ЦСКА и "Химки" в компании с израильским "Маккаби" (Тель-Авив), турецким "Эфесом", итальянским "Миланом" и четвертым участником от Испании - "Барселоной". Удивительно, но и внизу таблицы столь же тесно, и здесь находится "Зенит" (2-6). Статус аутсайдеров еще у четырех клубов - "Црвены Звезды" (Сербия), "Фенербахче" (Турция), "Валенсии" и "Альбы" (Германия). Причем результаты матчей девятого тура могут или еще больше запутать эти клубки, или хоть как-то немного их размотать. В общем, интриг предостаточно.

Среди игр с участием российских команд все же выделим вояж "Химок" в испанскую столицу. Мадридский "Реал" - абсолютный лидер по числу титулов в клубном чемпионате Европы, который проводится с 1958 года. "Королевский клуб" побеждал десять раз. Последние два успеха приходятся на недавние сезоны 2014/15 и 2017/18. А еще восемь раз эта команда играла непосредственно в финале.

Пока мадридцы идут на седьмой строчке из 18 участников, сразу за шестеркой лидеров. Среди подопечных главного тренера Пабло Ласо такие известные игроки сборной Испании, как действующие чемпионы мира Руди Фернандес, Серхио Льюль, Фелипе Рейес. Американец Джордан Мики еще в прошлом сезоне выступал за "Химки". Ну и никак нельзя забывать о 221-сантиметровом великане Уолтере Таваресе, родившемся на островах Кабо-Верде.

- У нас сложнейшая игровая неделя - двойной выезд. Через пару дней после "Реала" мы в Испании встретимся еще и с "Валенсией". Мы к этому готовы, - сказал наставник "Химок" Римас Куртинайтис. - Предыдущий "двойник" получился неоднозначным: победили греческий "Панатинаикос", но затем уступили "Црвене Звезде". Где-то потеряли в энергии, где-то в концентрации. Наш нынешний соперник "Реал" не лучшим образом начал сезон, однако после серии из трех поражений в Евролиге добился трех побед подряд, причем в восьмом туре обыграл "Барселону". Одна из проблем, которую придется решать на площадке, - как остановить Тавареса, этого гиганта.

Единая лига

Выступающий во втором по значимости Еврокубке "Локомотив-Кубань" выиграл свой первый официальный матч после отставки главного тренера итальянца Лука Банки. В рамках Единой лиги "Локо" уверенно взял верх над уже наделавшим много шума в этом чемпионате эстонским "Калевом" - 87:63. Действиями команды на площадке руководил 35-летний серб Богдан Карайчич, который ранее был ассистентом Банки. Хорошую игру провел новичок "Локо" форвард сборной Литвы Миндаугас Кузминскас, он с 15 очками стал вторым по результативности у победителей, уступив по этому показателю только Джонни О"Брайанту (21). Напомним, что "Калев" ранее уже успел огорчить и "Нижний Новгород", и УНИКС, и даже питерский "Зенит", а вот в Краснодаре эстонский клуб потерпел самое крупное поражение.

- В последних матчах из-за неудачных концовок у нас были проблемы с уверенностью, но против "Калева" не теряли концентрацию, - сказал Карайчич. - Мы сыграли несколько новых вариантов защиты. И это дало возможность провести хороший отрезок.

Где будем смотреть

19 ноября, вторник, "Матч! Игра"

22.55. "Валенсия" - "Зенит". Прямая трансляция.

0.50. "Реал" - "Химки". Трансляция в записи.