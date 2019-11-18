Четыре человека погибли в результате стрельбы в Калифорнии, шестеро ранены

Неизвестные расстреляли компанию друзей во время домашней вечеринки в городке Фресно в Калифорнии. Как передает AP, четыре человека погибли, шестеро пострадали.

По данным полиции, в воскресенье вечером злоумышленники пробрались на задний двор дома, где собрались хозяева и их друзья для просмотра футбольного матча, и открыли по ним огонь. Трое погибли на месте, еще один скончался в больнице. Жизням других пострадавших ничего не угрожает.

К моменту приезда стражей порядка преступники уже скрылись. Следователи начали поиск свидетелей и камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать подозреваемых.