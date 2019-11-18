ЦСКА в товарищеском матче обыграл ростовский СКА

Московский ЦСКА в товарищеском матче встретился с ростовским СКА, владельцем которого с недавних пор является музыкант и продюсер Василий Вакуленко, более известный по псевдониму "Баста".

Матч, который состоялся на стадионе "Октябрь" в Москве, завершился со счетом 5:1. В составе ЦСКА на поле вышел восстановившийся после травмы Алан Дзагоев. Авторами голов у команды Виктора Гончаренко стали Такума Нисимура, оформивший дубль, по разу отличились Наяир Тикнизян, Лукас Сантос и Седрик Гогуа.

У ростовчан единственный мяч в самой концовке встречи забил Даниил Иванков.

Во втором тайме в столкновении с соперником травму получил защитник ЦСКА Вадим Карпов. У него диагностировано сотрясение мозга, и он выбыл из строя примерно на неделю.