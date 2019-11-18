Даниил Медведев дал оценку прошедшему сезону

Завершивший сезон на пятом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов россиянин Даниил Медведев признал, что это был лучший год в его карьере и пообещал больше работать в следующем.

Завершающийся теннисный сезон подарил российским болельщикам немало положительных эмоций. Их главным творцом стал Даниил Медведев, стремительно ворвавшийся в элиту. В 2019-м он завоевал четыре титула и еще пять раз доходил до финалов крупнейших турниров, таких как Открытый чемпионат США, когда россиянин уступил многоопытному испанцу Рафаэлю Надалю.

Сам Медведев дал оценку прошедшему сезону в Instagram.

23-летний теннисист признал, что сезон стал лучшим в карьере, но совсем не идеальным.

"Я провел свой лучший сезон в этом году. Конечно же, 2019 год не был идеальным. Он подарил мне как невероятные результаты на протяжении всей американской серии турниров, так и совсем неидеальное выступление в конце года. До встречи в 2020-м, буду больше работать", - написал он.

Медведев неудачно выступил на завершившемся на прошлой неделе Итоговом турнире АТР, проиграв все три матча в группе, после чего отказался от выступления за сборную России на стартующей в Испании Кубке Дэвиса.