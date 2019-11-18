Даниил Медведев дал оценку прошедшему сезону

Завершающийся теннисный сезон подарил российским болельщикам немало положительных эмоций. Их главным творцом стал Даниил Медведев, стремительно ворвавшийся в элиту. В 2019-м он завоевал четыре титула и еще пять раз доходил до финалов крупнейших турниров, таких как Открытый чемпионат США, когда россиянин уступил многоопытному испанцу Рафаэлю Надалю.
Сам Медведев дал оценку прошедшему сезону в Instagram.
23-летний теннисист признал, что сезон стал лучшим в карьере, но совсем не идеальным.
"Я провел свой лучший сезон в этом году. Конечно же, 2019 год не был идеальным. Он подарил мне как невероятные результаты на протяжении всей американской серии турниров, так и совсем неидеальное выступление в конце года. До встречи в 2020-м, буду больше работать", - написал он.
Медведев неудачно выступил на завершившемся на прошлой неделе Итоговом турнире АТР, проиграв все три матча в группе, после чего отказался от выступления за сборную России на стартующей в Испании Кубке Дэвиса.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
What an amazing year it was💥 2019 gave me so many ups and downs, like The American swing I would have never even dreamt of and a poor end of the season, but See you soon 2020, will work harder 💪🏻🎾 // Я провёл свой лучший сезон в этом году💥 Конечно же 2019 не был идеальным. Он подарил мне как невероятные результаты на протяжении всей американской серии турниров, так и совсем неидеальное выступление в конце года. До встречи в 2020, буду больше работать 💪🏻🎾