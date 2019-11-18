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18.11.2019 10:19
Рубрика: Спорт

Даниил Медведев дал оценку прошедшему сезону

Текст: Максим Домчев
Завершивший сезон на пятом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов россиянин Даниил Медведев признал, что это был лучший год в его карьере и пообещал больше работать в следующем.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Завершающийся теннисный сезон подарил российским болельщикам немало положительных эмоций. Их главным творцом стал Даниил Медведев, стремительно ворвавшийся в элиту. В 2019-м он завоевал четыре титула и еще пять раз доходил до финалов крупнейших турниров, таких как Открытый чемпионат США, когда россиянин уступил многоопытному испанцу Рафаэлю Надалю.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Медведев потерял одну позицию в рейтинге АТР

Сам Медведев дал оценку прошедшему сезону в Instagram.

23-летний теннисист признал, что сезон стал лучшим в карьере, но совсем не идеальным.

"Я провел свой лучший сезон в этом году. Конечно же, 2019 год не был идеальным. Он подарил мне как невероятные результаты на протяжении всей американской серии турниров, так и совсем неидеальное выступление в конце года. До встречи в 2020-м, буду больше работать", - написал он.

Медведев неудачно выступил на завершившемся на прошлой неделе Итоговом турнире АТР, проиграв все три матча в группе, после чего отказался от выступления за сборную России на стартующей в Испании Кубке Дэвиса.

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What an amazing year it was💥 2019 gave me so many ups and downs, like The American swing I would have never even dreamt of and a poor end of the season, but See you soon 2020, will work harder 💪🏻🎾 // Я провёл свой лучший сезон в этом году💥 Конечно же 2019 не был идеальным. Он подарил мне как невероятные результаты на протяжении всей американской серии турниров, так и совсем неидеальное выступление в конце года. До встречи в 2020, буду больше работать 💪🏻🎾

Публикация от Medvedev Daniil (@medwed33)

Спорт Теннис Игроки
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