Новости

Врач и массажист футбольного клуба "Уфа" спасли жизнь болельщику 20:15
Сюжет сериала "Ведьмак" будет отличаться от книг Сапковского 20:03
В Подмосковье опубликовали карту проверенных автосервисов 20:01
Парламент Грузии возобновил работу после разгона демонстрантов 19:52
СМИ: Настю Рыбку подозревают в краже денег из апартаментов в Москва-Сити 19:46
Дело в взрывах на шахте "Северная" в Воркуте передано в суд 19:40
Промпроизводство в России выросло на 2,7% 19:38
Операторов обязали немедленно блокировать нарушающие закон сайты 19:34
Райан Мерфи рассказал о будущем "Американской истории ужасов" 19:27
Президент "Ростова" рассказал о финансовых проблемах клуба 19:00
Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль 18:41
Турция: Газопровод "Турецкий поток" может быть завершен к концу 2019 года 18:24
Лавров: Программа по выполнению договора о СГ в корректировке не нуждается 18:17
Названы марки-лидеры по выручке в России 18:02
В Перу найден 3000-летний храм поклонения воде 17:49
В Красноярском крае пропала девушка на иномарке 17:48
Автор Чебурашки-Дейенерис начал работать в "Союзмультфильме" 17:40
Синоптики пообещали москвичам "марсианские" пейзажи 17:31
В Красноярске разъяренный подросток перебил окна в школе 17:25
Бывший мэр Элисты задержан по обвинению во взяточничестве 17:17
Для фигуранта дела о теракте в Петербурге попросили пожизненное заключение 17:17
В Подмосковье мать насмерть задавила младенца во сне 17:14
Россиянам порекомендовали отложить поездки в Ирак 17:09
В Красноярске сын впервые стал донором печени для умирающей матери 17:09
Несколько сотен коал погибли в Австралии из-за лесных пожаров 17:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
18.11.2019 19:48
Рубрика: Экономика

Самарский ренессанс

До конца 2019 года в областной столице восстановят 12 домов-памятников
Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 260(8018)
В ближайшие пять лет благодаря реализуемой в регионе программе в хорошее состояние будет приведено около 80 объектов культурного наследия (ОКН). Такой "ренессанс" стал возможен благодаря участию региона, по инициативе губернатора Дмитрия Азарова, в крупных пилотных проектах по перекладке инженерных коммуникаций в исторической части Самары и расселению жителей ветхих домов-памятников.

В конце декабря центр города получит статус "исторического поселения" регионального значения. Это позволит защитить его от точечной застройки и сохранить ОКН, не консервируя, а развивая территорию для бизнеса, горожан и туристов. По подсчетам разработчиков проекта развитие исторического центра станет толчком и для экономики, создаст дополнительно около 11 тысяч рабочих мест.

По заказу регионального правительства было проведено исследование, определившее границы "исторического поселения" и предмет охраны. Ведь помимо зданий, объектами культурного наследия могут являться места древних крепостей, природные ландшафты, улицы и площади. Были разработаны и требования к регламентам хозяйственной деятельности в границах исторического поселения.

По расчетам специалистов, которые проанализировали практически все кварталы в старом городе, при понижении этажности и плотности застройки, а это непременное требование охраны, инвесторы не смогут вернуть вложенные ими деньги, ведь кроме затрат на реставрацию старины и возведение новых объектов в "духе того времени" им придется перекладывать коммуникации и расселять жителей. Нужна была прорывная идея, и в регионе ее нашли.

Еще в сентябре 2018 года, вскоре после окончания чемпионата мира по футболу, губернатор Дмитрий Азаров заручился поддержкой президента РФ по реализации в Самарской области пилотного проекта реновации исторической части города. Именно на выделенные по нейфедеральные средства будут проложены новые коммуникации. А расселить жителей ветшающих домов-памятников поможет программа "Переселения из ветхого и аварийного жилья".

Среди ОКН таких 250 и жители 50 из них в скором времени уже справят новоселье. После расселения, здания выведут из жилфонда и передадут инвесторам, которые займутся их реставрацией.

- Сегодня в Самаре 760 ОКН, находящихся в реестре, и около 800 вновь выявленных ОКН, - поясняет глава облуправления госохраны объектов культурного наследия Владимир Филиппенко. - Задачи, которые ставит перед собой региональная власть, очень большие: довести число ОКН в хорошем и удовлетворительном состоянии в ближайшие пять лет до 45 % и к 2030 году до 55 %.

Амбициозные планы уже воплощаются в жизнь. Отреставрированы, долгие годы пустовавший дом архиерейского подворья, ресторан "Аквариум", где разместится областной театр кукол, здание кухмистерской фон Вакано. Восстанавливаются Покровский собор и трапезная Иверского монастыря. В ближайших планах - реставрация двух ценных памятников конструктивизма: фабрики кухни и ДК Дзержинского.

Прямая речь

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

- Центр Самары - это наше достояние, жемчужина, которую мы должны максимально сохранять, беречь для будущих поколений. Наша задача - создать такие условия и механизмы, при которых историческое ядро города будет развиваться гармонично, что позволит приводить в порядок те объекты, которые давно требуют реставрации, одновременно не допуская градостроительных просчетов при проектировании новой застройки.

Экономика Недвижимость
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В правительстве оценили идею сократить время продажи алкоголя
В Кремле ответили на вопрос об усилении контроля на границе с Беларусью
В Тбилиси полиция дубинками и водометами разгоняет протестующих
Назван срок поставки систем С-400 в Индию
Депутат бундестага: Европе не нужен американский газ