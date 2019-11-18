В ближайшие пять лет благодаря реализуемой в регионе программе в хорошее состояние будет приведено около 80 объектов культурного наследия (ОКН). Такой "ренессанс" стал возможен благодаря участию региона, по инициативе губернатора Дмитрия Азарова, в крупных пилотных проектах по перекладке инженерных коммуникаций в исторической части Самары и расселению жителей ветхих домов-памятников.

В конце декабря центр города получит статус "исторического поселения" регионального значения. Это позволит защитить его от точечной застройки и сохранить ОКН, не консервируя, а развивая территорию для бизнеса, горожан и туристов. По подсчетам разработчиков проекта развитие исторического центра станет толчком и для экономики, создаст дополнительно около 11 тысяч рабочих мест.

По заказу регионального правительства было проведено исследование, определившее границы "исторического поселения" и предмет охраны. Ведь помимо зданий, объектами культурного наследия могут являться места древних крепостей, природные ландшафты, улицы и площади. Были разработаны и требования к регламентам хозяйственной деятельности в границах исторического поселения.

По расчетам специалистов, которые проанализировали практически все кварталы в старом городе, при понижении этажности и плотности застройки, а это непременное требование охраны, инвесторы не смогут вернуть вложенные ими деньги, ведь кроме затрат на реставрацию старины и возведение новых объектов в "духе того времени" им придется перекладывать коммуникации и расселять жителей. Нужна была прорывная идея, и в регионе ее нашли.

Еще в сентябре 2018 года, вскоре после окончания чемпионата мира по футболу, губернатор Дмитрий Азаров заручился поддержкой президента РФ по реализации в Самарской области пилотного проекта реновации исторической части города. Именно на выделенные по нейфедеральные средства будут проложены новые коммуникации. А расселить жителей ветшающих домов-памятников поможет программа "Переселения из ветхого и аварийного жилья".

Среди ОКН таких 250 и жители 50 из них в скором времени уже справят новоселье. После расселения, здания выведут из жилфонда и передадут инвесторам, которые займутся их реставрацией.

- Сегодня в Самаре 760 ОКН, находящихся в реестре, и около 800 вновь выявленных ОКН, - поясняет глава облуправления госохраны объектов культурного наследия Владимир Филиппенко. - Задачи, которые ставит перед собой региональная власть, очень большие: довести число ОКН в хорошем и удовлетворительном состоянии в ближайшие пять лет до 45 % и к 2030 году до 55 %.

Амбициозные планы уже воплощаются в жизнь. Отреставрированы, долгие годы пустовавший дом архиерейского подворья, ресторан "Аквариум", где разместится областной театр кукол, здание кухмистерской фон Вакано. Восстанавливаются Покровский собор и трапезная Иверского монастыря. В ближайших планах - реставрация двух ценных памятников конструктивизма: фабрики кухни и ДК Дзержинского.

Прямая речь

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

- Центр Самары - это наше достояние, жемчужина, которую мы должны максимально сохранять, беречь для будущих поколений. Наша задача - создать такие условия и механизмы, при которых историческое ядро города будет развиваться гармонично, что позволит приводить в порядок те объекты, которые давно требуют реставрации, одновременно не допуская градостроительных просчетов при проектировании новой застройки.