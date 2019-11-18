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Рубрика: Общество

Не экзаменом единым

Дополнительные испытания или ЕГЭ?
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 260(8018)
Конкурс на поступление в 2020 году станет жестче. Как минимум для 252 российских вузов вырастут "нижние" значения ЕГЭ, с которыми можно претендовать на поступление. Так, минобрнауки установило для своих университетов более высокую планку, чем Рособрнадзор: по математике - не 27, а 39 баллов, по русскому языку - не 36, а 39 и т.д.
Вузам нужны более "тонкие" способы отбора талантливых студентов. Одного ЕГЭ уже недостаточно. Фото: Станислав Красильников / ТАСС Вузам нужны более "тонкие" способы отбора талантливых студентов. Одного ЕГЭ уже недостаточно. Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Вузам нужны более "тонкие" способы отбора талантливых студентов. Одного ЕГЭ уже недостаточно. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Уже никого не удивляет, что проходной балл в престижный вуз оказывается порой выше 300 - максимально возможной оценки по результатам трех ЕГЭ. Откуда берутся "экстра" баллы? Например, Школа перспективных исследований Тюменского госуниверситета учитывает индивидуальные достижения поступающих. МГУ и Высшая школа экономики сами проводят дополнительные испытания, а Санкт-Петербургский электротехнический госуниверситет "ЛЭТИ" обещает в будущем году и вовсе присуждать до 10 дополнительных баллов призерам и победителям чемпионатов "Молодые профессионалы" и "Профессионалы будущего". Ежегодно растет процент поступивших "олимпиадников". В этом году только в МГУ из шести с лишним тысяч бюджетных мест почти половину заняли победители и призеры различных олимпиад.

Выпускники смогут сдать обязательный ЕГЭ по пяти иностранным языкам

Словом, одного ЕГЭ, чтобы поступить в вуз, уже недостаточно. "Требуются инструменты для более тонкого отбора студентов, - говорит директор Центра трансформации образования Московской школы управления "Сколково" Ольга Назайкинская. - Десять лет назад введение Единого госэкзамена было необходимо, чтобы устранить коррупцию и сделать прозрачной систему поступления в университеты. Однако сегодня эта задача "снята". А вот, по словам проректора по учебной и воспитательной работе Дальневосточного федерального университета Анны Тышецкой, ориентируясь на результаты ЕГЭ, вузы конкурируют за талантливых и мотивированных студентов.

В Центре трансформации образования назвали три критерия, которым должен соответствовать вуз, претендующий на право "своих" экзаменов: высокий минимальный проходной балл, который удерживается на протяжении нескольких лет, большой конкурс и отсев студентов с первого курса. Оказывается, именно растущее число отчислений с начальных курсов - главный аргумент для введения собственных экзаменов.

По мнению экспертов, дополнительные испытания помогут вузам найти "тех самых" абитуриентов, мотивированных на учебу в конкретном вузе на конкретном факультете. ЕГЭ с этим справляется не всегда.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Правительство Минобрнауки Рособрнадзор ЕГЭ в России
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