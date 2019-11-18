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18.11.2019 18:47
Рубрика: Спорт

"Мушкетеры" Дешама

Сборная Франции обыграла Албанию и заняла первое место в своей группе в отборочном турнире Евро-2020
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 260(8018)
Действующие чемпионы мира французы заняли первое место в своей группе по итогам отборочного турнира Евро-2020. В заключительном матче цикла "трехцветные" обыграли на выезде Албанию - 2:0.
Французы в десятый раз сыграют на чемпионате Европы. Фото: EPA Французы в десятый раз сыграют на чемпионате Европы. Фото: EPA
Французы в десятый раз сыграют на чемпионате Европы. Фото: EPA

Несмотря на досрочное решение задачи по выходу на чемпионат Европы, французы и не думали расслабляться. За исключением пары позиций главный тренер этой сборной Дидье Дешам выставил почти всех своих звезд. И те не подвели.

Отдельно стоит отметить Антуана Гризманна. Форвард "Барселоны" переживает не лучшие времена в своем клубе после нашумевшего перехода из "Атлетико" минувшим летом. Но в сборной у него все в порядке. Вот и в матче с Албанией Гризманн отметился результативной передачей и голом.

- Его положение в "Барселоне" далеко не катастрофическое. Глупо отрицать, что там Антуан менее влиятельный футболист, чем в национальной команде. Но он может быть еще лучше. И я ему полностью доверяю, - отметил Дешам.

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Сам Гризманн признается: у него действительно есть проблемы в "Барселоне". Вместе с тем нападающий уверен, что рано или поздно он вернется на прежний уровень.

- Горжусь решением присоединиться к "Барселоне". В меня нужно просто верить, и все будет хорошо. Если честно, мой клуб - не самое легкое место для игры. Новый состав, другая тактика, иная роль на поле - мне нужно к этому всему привыкнуть. Но я не сомневаюсь в себе, - подчеркнул Антуан.

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Что касается задач сборной, то Гризманн считает, что Франции по силам вслед за триумфом в прошлом году в России стать чемпионом Европы.

- Мы очень довольны победой над Албанией. Понимали, что будет сложно, особенно с учетом не самого лучшего состояния газона. Теперь мы примем участие на Евро и поедем туда, чтобы взять трофей, - сказал Гризманн.

К слову, в матче с Албанией французы одержали 200-ю победу в официальных встречах. Еще один юбилей справил Дешам, для которого этот поединок стал сотым у руля "трехцветных".

В отличие от французов, действующим чемпионам Европы португальцам пришлось добывать путевку на Евро-2020 в последнем туре отборочного цикла. Не без труда, но обыграв в гостях Люксембург (2:0), Криштиану Роналду и компания со своей задачей справились.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Сам Роналду установил окончательный счет, отличившись в 99-й раз в футболке сборной. По этому показателю форварда "Ювентуса" опережает лишь один игрок - экс-форвард национальной команды Ирана Али Даеи (109 мячей).

Криштиану уверен, что ему удастся обойти Даеи. "Я побью его рекорд. Уверен в этом", - сказал Криштиану.

Впрочем, гораздо больше журналистов интересовало состояние здоровья главной звезды португальской сборной. До приезда в национальную команду Роналду был заменен сразу в двух матчах подряд за "Ювентус", чего с ним давно не было. Главный тренер "Старой синьоры" Маурицио Сарри объяснил свои решения тем, что у Криштиану есть небольшие проблемы с мышцами.

Несмотря на эти слова Сарри, итальянские СМИ были уверены: между ним и игроком есть конфликт. И что якобы из-за этого специалист меняет Роналду.

- В последние три недели я был не до конца готов. Никому не нравится, когда его меняют по ходу матча, но я все понимал. И никаких разногласий с Сарри у меня нет, - заявил Криштиану.

Фото: Norbert Pruemen/dpa via AP
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Что касается шансов на победу на Евро-2020, то, по мнению Роналду, "Португалию трудно одолеть". "И все же фаворитами будут другие команды", - сказал форвард, не став при этом уточнять, какие именно сборные он имеет в виду.

- Нас никогда не считают фаворитами. Когда мы приехали на чемпионат Европы четыре года назад, в нас тоже особо никто не верил. Но мы стали первыми, - вспоминает главный тренер португальской команды Фернанду Сантуш. - Мы претенденты на титул - так будет правильнее. Мы можем стать непобедимыми, если при своем креативе и качестве не будем забывать, что в определенные моменты нужно уметь перестраиваться и менять тактику.

Добавим, что 19 ноября состоятся последние матчи отборочного цикла Евро-2020. В одном из них сборная России встретится на выезде с Сан-Марино. С турнирной точки зрения эта встреча не играет никакой роли для команды Станислава Черчесова. И все же наверняка нашим футболистам захочется исправиться за крупное домашнее поражение от Бельгии (1:4) на минувших выходных.

Где будем смотреть

19 ноября, вторник, Первый канал

22.35 Сборная Сан-Марино - сборная России. Прямая трансляция.

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