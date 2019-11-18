"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение по транзиту газа

"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении транзитного контракта, сообщает РИА Новости.

В компании уточнили тот факт, что готовы заключить его на год с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе. При этом обязательным условием назван взаимный отказ от судебных претензий и антимонопольного штрафа. Также российская сторона ждет решения Киева относительно прямых закупок с 2020 года.

В начале ноября "Газпром" назвал условия для нового транзитного контракта с Украиной. Алексей Миллер провел рабочую встречу с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее. Миллер сообщил о необходимости решить комплекс принципиально важных вопросов до заключения нового транзитного контракта. Первый заключается в урегулировании судебных споров между "Газпромом" и украинской стороной. Второй вопрос - это готовность Украины к прямым закупкам российского газа с 2020 года и определение объемов таких закупок.