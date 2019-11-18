Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории

Обширный блокирующий антициклон продолжает удерживать сухую и довольно теплую для второй декады ноября погоду в центре европейской России.

А вот по северу европейской территории ходят холодные циклоны, которые портят погоду и там, и на Урале с Сибирью. "Они туда как бы скатываются", - пояснила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Поэтому, например, даже на юге Архангельской области неделя начнется со снежной погоды. И температура на востоке Северо-Западного округа начнет понижаться. В середине недели в Архангельской области и Коми по ночам будет минус 16-21 градус, днем минус 7-12 градусов. Это ниже нормы для этих регионов на 7 градусов.

На Урале, в Башкирии, на юге Пермского края и в Свердловской области сильный снег. Там тоже начинается похолодание. По сравнению с минувшими выходными похолодает на 5-7 градусов. Днем минус 6-11 градусов. Далее на Урале установится аномально холодная погода. По ночам минус 24-29 градусов, днем минус 16-21 градус. Что ниже нормы на 12 и более градусов.

По югу Сибири будут проходить атмосферные фронта. 18 ноября в Республике Алтай сильный снег. На юге Западной Сибири (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) в начале недели ожидается кратковременное повышение температуры. Днем до минус 5-10 градусов. А дальше зона аномально холодной погоды расширится и на юг Западной Сибири. Во вторник уже минус 17-22 градуса ночью и днем минус 11-16 градусов. И в середине недели ночью минус 22-27, днем минус 16-21 градус.

На юге Восточной Сибири практически без перемен. Там сохранится мороз: ночью минус 25-30 градусов, днем минус 15-20. Речь идет о центральных и южных районах Красноярского края. На севере Иркутской области ночью до минус 40 и ниже. Это на 8-10 градусов ниже нормы.

В Хабаровском крае и в Амурской области в понедельник сильный снег. В Приморском крае сильные осадки. Снег с дождем. Температура в дальневосточных регионах будет колебаться: начнется неделя с холодной погоды, затем температура чуть повысится, а затем снова будет холодно. Ночью до 20 мороза, днем около 10 градусов. Самая теплая погода будет в Приморском крае. В понедельник днем там плюс 1-6 градусов, а дальше уже морозы: днем минус 3-8 градусов, ночью - минус 10-15 градусов.

В центре антициклон прочно удерживает свои позиции. Днем в понедельник в Москве плюс 4-6 градусов. 19-20 ноября ночью минус 2 - плюс 3 градуса. Днем ноль-плюс 5 градусов. Но со второй половины недели уже начнется заметное похолодание. В ночь на четверг воздух может остыть до минус 8 градусов. Днем до конца недели преимущественно около нуля.

Но ветер ожидается южных направлений, поэтому будет казаться, что на улице теплее. Пока синоптики не прогнозируют и осадков. Будет облачно, но дождей и снега пока не ожидается.