Голосование в Белоруссии прошло без серьезных нарушений

Парламентские выборы в Белоруссии прошли в соответствии с национальным законодательством и без существенных нарушений. К такому выводу пришли представители ЦИК России, которые приняли участие в наблюдении за выборами по приглашению белорусского Центризбиркома.

"В целом у меня позитивное впечатление - участки открылись, возможность проголосовать у людей была, информационная поддержка на всех без исключения избирательных участках была. Участки аккуратные, чистенькие, избирательные комиссии подготовлены", - рассказал "РГ" зампред ЦИК России Николай Булаев. В качестве отличия от российской избирательной практики он отметил досрочное голосование на парламентских выборах. "Оно идет несколько дней, и оно достаточно заметное - доля проголосовавших досрочно далеко за 30 процентов. Это такая традиция, такой закон", - сказал он.

При этом зампред ЦИК не согласен с мнением тех, кто утверждает, что часть белорусских избирателей пришла на участки под принуждением. "Я разговаривал с избирателями, которые приходили и выбор свой делали на участках, они подходили к информационным плакатам, читали внимательно, потом заходили в кабинки для голосования", - рассказал Николай Булаев. "Вряд ли на них было какое-то давление", - считает он.

Спокойной атмосфере на участках, по его мнению, способствовала также четко обозначенная позиция организаторов выборов, которые неоднократно высказывались о том, что не допустят давления на членов избиркомов. "Мне кажется, это правильно: избирательный процесс в день голосования должен проходить спокойно и во взаимоуважительной форме. Есть нарушения - оформляйте, пишите, а действовать провокационно, на мой взгляд, не совсем правильно", - уверен Булаев. Сами представители ЦИК России в ходе посещения участков нарушений не видели.

Схожие оценки высказывают и некоторые иностранные наблюдатели. "Я разговаривал с несколькими международными наблюдателями, один из них был у нас на выборах в Красноярске и Краснодаре в 2016 и в 2018 годах, - рассказал зампред ЦИК России. - Наблюдатель не всегда бывает откровенным, но в данном случае он сказал, что у него не было серьезных замечаний по тому, что он видел в России, также не было замечаний здесь".

Выборы признаны состоявшимися, явка избирателей превысила 77%

Говоря о технической стороне голосования, Николай Булаев сообщил, что "увидел обычный процесс, классические технологии, бумажный бюллетень". Российский Центризбирком, по его словам, готов поделиться своими наработками со всем миром, в том числе с белорусскими коллегами, если у них возникнет такая потребность. При этом он подчеркнул, что "каждая страна имеет собственное законодательство, которое считает для себя удобным и приемлемым, есть традиции, которые складывались не один год". "Очень важно понимать возможности и традиции страны", - заключил Булаев.

Напомним, в минувшее воскресенье Белоруссия выбирала депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания. Голосование проходило по мажоритарной системе в 110 одномандатных округах. Во всех округах выборы признаны состоявшимися, явка избирателей составила более 77%.