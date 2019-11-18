Хоккеист молодежной сборной России укусил соперника

Нападающий молодежной сборной России Александр Хованов, выступающий в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека за "Монктон", в матче против "Шарлоттауна" укусил своего соперника.

В прошедшем матче хоккеисты "Монктона" потерпели поражение со счетом 1:2. После финальной сирены на льду вспыхнула потасовка. В ходе драки российский нападающий Александр Хованов, как было записано в протоколе, укусил своего соперника. За это арбитры выписали россиянину пятиминутное удаление.

Ранее Хованов принял участие в двух матчах Суперсерии молодежной сборной России против сборной лиги, в которой он выступает. В двух матчах он набрал 5 очков, забросив две шайбы и отдав три голевые передачи.

За карьеру в QMJHL 19-летний Хованов провел 112 матчей и набрал 139 очков (50+89). В нынешнем сезоне в активе россиянина, задрафтованного клубом НХЛ "Миннесота", 37 очков в 19 играх.