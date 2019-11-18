"Яндекс" проводит масштабные изменения в структуре управления

Новый элемент под названием Фонд общественных интересов создаст в своей корпоративной структуре "Яндекс". Ему будет передана часть управленческих функций.

Фонд получит в свое распоряжение "золотую акцию" "Яндекса". Сейчас она позволяет блокировать консолидацию в одних руках более 25 процентов акций компании, а затем фонд будет согласовывать сделки по консолидации более 10 процентов ценных бумаг.

В совет фонда войдут топ-менеджеры "Яндекса" - сооснователь и гендиректор Аркадий Волож, управляющий директор Тигран Худавердян и гендиректор компании в России Елена Бунина. Кроме того, туда включат представителей российских вузов - СПбГУ, ВШЭ, МФТИ, МГУ.

"Надо было найти решение, которое станет оптимальным для трех сторон: оставит в наших руках управление компанией, сохранит уверенность международных инвесторов в перспективах бизнеса "Яндекса" и защитит интересы страны", - прокомментировал изменения Волож.

Фонд сможет накладывать вето на передачу персональных данных российских пользователей или интеллектуальной собственности, но не сможет влиять на вопросы, относящиеся к стратегической и операционной деятельности компании.

Надо было найти решение, которое станет оптимальным для трех сторон

"Золотая акция" десять лет назад стала механизмом, который не позволил бы купить крупный пакет акций "Яндекса" крупному международному или российскому игроку. Новый фонд станет обновленной "золотой акцией 2.0", - пояснил Волож. - Общая логика остается прежней: компания развивается и ведет свой бизнес самостоятельно, но Фонд общественных интересов имеет право вето по ряду вопросов".

"Мы видим, что во всем мире растет внимание государств к крупным, экосистемным игрокам национального масштаба. Посмотрите, что происходит вокруг деятельности Google, Facebook в США прямо сейчас. Россия в этом смысле не может оставаться в стороне, и российские интернет-гиганты это прекрасно понимают, комментирует нововведения Карен Казарян, генеральный директор Института исследований интернета, ведущий аналитик РАЭК. - Изящное решение, предложенное "Яндексом", позволяет учесть государственные интересы без ущемления прав акционеров и бизнес-свобод компании".