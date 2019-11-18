Япония отказалась платить больше за военный контингент США

Япония не согласилась увеличить расходы на содержание американского военного контингента в своей стране. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Напомним, в июле этого года Токио посетил советник президент США Джон Болтон. Он и озвучил требование Вашингтона, которое Япония назвала "нереалистичным". Министр иностранных дел Таро Коно тогда заявил, что Страна восходящего солнца и так платит больше всех союзников США.

Как ранее писал журнал Foreign Policy, Южную Корею также попросили в несколько раз увеличить расходы на содержание американского военного контингента.