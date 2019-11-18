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18.11.2019 19:57
Рубрика: В мире

В вопросах рождается истина

"РГ" посетили журналисты из Южной Кореи
Текст: Константин Волков
Фото: Аркадий Колыбалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 260(8018)
Делегация журналистов южнокорейских СМИ посетила нашу редакцию, чтобы узнать, как работает "Российская газета".

Встреча продолжалась больше часа. Журналистов из южнокорейских изданий, в числе которых "Чунан Ильбо", "Мунхва Ильбо", "Кванчжу Мэиль", радиостанции YTN, информагентства News Is и других СМИ, интересовало множество вопросов. В их числе позиция "РГ" по отношению к ситуации на Корейском полуострове, судьба бумажных газет, какими навыками должен обладать журналист, как относятся профессиональные журналисты к блогерам и влогерам, и масса других проблем.

Фото: Алексей Бурло
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"Россия - сосед Кореи. Наши стратегические интересы совпадают, - сказал главный редактор "РГ" Владислав Фронин, отвечая на вопрос Чона Хён Мок из газеты "Чунан Ильбо". - Один из приоритетов, разумеется, это денуклеаризация Корейского полуострова. Я был в Южной Корее, был в КНДР и на 38-й параллели, разделяющей два государства полуострова, и понимаю, что разделение страны на две части осложняет жизнь людей".

Речь зашла и о профессионализме журналистов. По мнению россиян, репортер должен искренне интересоваться тем вопросом, которым он занимается, уметь работать "хотя бы 20 часов в сутки". Что же касается блогеров и влогеров, то главное - чтобы они давали объективную информацию, чтобы подача новостей не страдала из-за погони за лайками и тем, что сейчас называется "хайпом".

В мире Восточная Азия Южная Корея Общество СМИ и соцсети "Российская газета" РГ-Фото
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