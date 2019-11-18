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18.11.2019 21:41
Рубрика: Общество

Из Багдада в Москву доставили 32 ребенка, находившихся в тюрьмах Ирака

Текст: Владимир Емельяненко

В Москву специальным рейсом МЧС из Багдада (Ирак) сегодня доставлены 32 ребенка-россиянина в возрасте от одного до трех лет, сообщает Минздрав. Все они ранее находились либо в местах лишения свободы вместе с родителями или одним из них, либо в зоне боевых действий. Детей сразу перевезли в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей Минздрава России. Их всех ждет комплексное медицинское обследование.

Фото: Александр Корольков/РГ
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По данным МЧС, с декабря 2018 года из Ирака в Россию было вывезено 122 ребенка. Это стало возможным после того, как в 2017 году при детском омбудсмене Анне Кузнецовой была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому в декабре 2018 года, феврале и июле 2019 года в Россию были возвращены 90 детей из Ирака.

Борт самолета с 32 детьми от 18 ноября 2019 года стал заключительным в рамках программы эвакуации детей из Ирака.

Вывезший детей из Швеции Денис Лисов вернулся с дочерьми в Хабаровск
Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка Правительство Минздрав
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