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18.11.2019 07:11
Рубрика: Общество

Йельский музей показал таблички тысячелетней давности с рецептами блюд

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Какой была пища в Вавилоне четыре тысячи лет назад? Ответ на этот вопрос дает экспозиция, которая представлена в Йельском музее, сообщает National Public Radio.
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Команда международных ученых расшифровала и воссоздала старейшие в мире кулинарные рецепты, которые были написаны на древних вавилонских табличках. Исследователи знали о них еще с начала 20-го века, но должным образом они были расшифрованы только сейчас.

Три из этих табличек относятся к старовавилонскому периоду, не позднее 1730 г. до н.э., рассказал ассириолог Гарвардского университета и клинописи Гойко Баржамович. Четвертая табличка была написана примерно тысячу лет спустя. Все четыре таблички в свое время были найдены в месопотамском регионе, на территории которого сегодня находятся Турция, Сирия, Иран и Ирак.

В течение долгого времени ученые думали, что таблички содержат медицинские тексты. В 1940-х годах исследователь Мэри Хасси предположила, что на самом деле это рецепты кулинарных блюд.

"На табличках есть все рецепты, в которых содержатся инструкции о том, как их приготовить, - пишут авторы в своем докладе. - На одном из них представлена коллекция из двадцати пяти рецептов тушеных блюд или бульонов с краткими указаниями их приготовления. Другие две таблички содержат меньше рецептов, но каждый из них описан гораздо более подробно".

Фото: iStock
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Исследователи пишут, что "рагу представляет собой раннюю стадию давней традиции, которая все еще доминирует в иракской кухне", в частности, ароматное рагу из ягненка, дополненное жиром из овечьего хвоста и ароматизированное сочетанием специй и трав и членов семейства Allium , такие как лук, чеснок и лук-порей. Все это говорит о том, что вавилонцы предпочитали тушеное мясо и любили рагу. Исследование показало, что местные жители употребляли пиво, добавляя его в рагу.

На сегодняшний день команда кулинаров, в которую также входят историк питания, биолог, специализирующийся на продуктах питания, профессиональный шеф-повар и эксперт по культурному наследию, воссоздала три рагу. "Одно - рагу из свеклы, другое - из овощей, а третье из баранины", - отметил Гойко Баржамович. По его словам, область, на территории которой сегодня располагаются Сирия, Ирак и Турция, является прародительницей многих ингредиентов, которые человечество сегодня активно использует в кулинарии.

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