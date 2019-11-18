Йельский музей показал таблички тысячелетней давности с рецептами блюд

Какой была пища в Вавилоне четыре тысячи лет назад? Ответ на этот вопрос дает экспозиция, которая представлена в Йельском музее, сообщает National Public Radio.

Команда международных ученых расшифровала и воссоздала старейшие в мире кулинарные рецепты, которые были написаны на древних вавилонских табличках. Исследователи знали о них еще с начала 20-го века, но должным образом они были расшифрованы только сейчас.

Три из этих табличек относятся к старовавилонскому периоду, не позднее 1730 г. до н.э., рассказал ассириолог Гарвардского университета и клинописи Гойко Баржамович. Четвертая табличка была написана примерно тысячу лет спустя. Все четыре таблички в свое время были найдены в месопотамском регионе, на территории которого сегодня находятся Турция, Сирия, Иран и Ирак.

В течение долгого времени ученые думали, что таблички содержат медицинские тексты. В 1940-х годах исследователь Мэри Хасси предположила, что на самом деле это рецепты кулинарных блюд.

"На табличках есть все рецепты, в которых содержатся инструкции о том, как их приготовить, - пишут авторы в своем докладе. - На одном из них представлена коллекция из двадцати пяти рецептов тушеных блюд или бульонов с краткими указаниями их приготовления. Другие две таблички содержат меньше рецептов, но каждый из них описан гораздо более подробно".

Исследователи пишут, что "рагу представляет собой раннюю стадию давней традиции, которая все еще доминирует в иракской кухне", в частности, ароматное рагу из ягненка, дополненное жиром из овечьего хвоста и ароматизированное сочетанием специй и трав и членов семейства Allium , такие как лук, чеснок и лук-порей. Все это говорит о том, что вавилонцы предпочитали тушеное мясо и любили рагу. Исследование показало, что местные жители употребляли пиво, добавляя его в рагу.

На сегодняшний день команда кулинаров, в которую также входят историк питания, биолог, специализирующийся на продуктах питания, профессиональный шеф-повар и эксперт по культурному наследию, воссоздала три рагу. "Одно - рагу из свеклы, другое - из овощей, а третье из баранины", - отметил Гойко Баржамович. По его словам, область, на территории которой сегодня располагаются Сирия, Ирак и Турция, является прародительницей многих ингредиентов, которые человечество сегодня активно использует в кулинарии.