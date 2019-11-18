Пакет законопроектов о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал "по сути инвестиционным кодексом". Он призван дать крупным инвесторам в российскую экономику гарантии неизменности базовых условий - от налогового режима до строительных процедур.

Первое чтение правительственного пакета законопроектов о СЗПК запланировано на 3 декабря. В понедельник проект обсуждался на парламентских слушаниях в корпоративном университете Сбербанка.

Механизм СЗПК должен запустить инвестпроекты на 30 триллионов рублей - эту сумму снова назвал на слушаниях первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов. Именно таков, по оценке правительства, примерный объем средств на счетах бизнеса, никак не задействованных в экономике.

Текущая версия документов предполагает два режима защиты инвестиций. Первый (общий, проектный, его можно считать своего рода "безусловным договором" между государством и сразу всем крупным бизнесом) - это трехлетний мораторий на изменение ставок налогов на прибыль, имущество и землю, а также регуляторных условий для инвестпроектов величиной от 5 миллиардов рублей. Второй режим - индивидуальный, для крупнейших инвесторов, он касается проектов от 10 миллиардов рублей. Подразумевается, что если регулирование за время действия СЗПК поменяется и от этого инвестиционный проект понесет потери, то инвестор получит компенсацию из бюджетных денег.

Текущее законодательство в сфере инвестиций сформировано в 1990-е годы либо в конце советского периода и больше не отвечает задачам развития, указал Володин. Темпы роста экономики недостаточны, признал он. Майский указ президента ставит цель к 2024 году добиться вхождения России в Топ-5 крупнейших экономик и обеспечить темпы роста выше мировых (то есть как минимум выше 3%). Минэкономразвития в базовом прогнозе ожидает роста экономики по итогам 2019 года на 1,3%, а в 2020 году - на 1,7%, откладывая более существенное ускорение на последующие два года (3,1-3,2%).

Новые гарантии защитят бизнес от изменения налогов и решений правительства (а также, возможно, ЦБ), снижающих рентабельность инвестпроектов

Володин также заявил о важности реализации в регионах как можно большего количества проектов на условиях государственно-частного партнерства. "Мы считаем, что этого можно достичь за счет тех средств, которые сегодня регионы должны возвращать федеральному бюджету. И предложили правительству, министерству финансов делать зачеты тем регионам, которые будут вкладывать эти средства в инфраструктуру, дороги, воду, газ, электроэнергию. Подводя эту инфраструктуру к предприятиям, которые могли бы бизнесом создаваться в регионах. Это и рабочие места, это и дополнительные начисления в бюджет", - подчеркнул Володин. Такие поправки будут внесены ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете.

Силуанов также допустил, что СЗПК может коснуться не только правительственных регуляторных решений, но также и решений Банка России (речь о крупных банковских инвестициях в первую очередь в высокотехнологичные проекты).

Предложенный вариант инвестиционного кодекса (скорее всего, он будет заметно доработан во втором чтении в Госдуме) - это еще один способ повысить уровень инвестиций. По плану, который утвердило правительство в прошлом году, к 2024 году они должны составить 25% ВВП (в 2018 году было 20,6%). Ранее глава минэкономразвития Максим Орешкин говорил, что достижение этой планки возможно при условии роста кредитования, инвестирования пенсионных накоплений и снижения оттока капитала.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, привлекая внутреннего инвестора, не стоит забывать и об иностранных инвестициях. Причем в первую очередь здесь важен доступ не столько к капиталу, сколько к технологиям, уверен Греф.