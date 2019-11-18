Новости

Врач и массажист футбольного клуба "Уфа" спасли жизнь болельщику 20:15
Сюжет сериала "Ведьмак" будет отличаться от книг Сапковского 20:03
В Подмосковье опубликовали карту проверенных автосервисов 20:01
Парламент Грузии возобновил работу после разгона демонстрантов 19:52
СМИ: Настю Рыбку подозревают в краже денег из апартаментов в Москва-Сити 19:46
Дело в взрывах на шахте "Северная" в Воркуте передано в суд 19:40
Промпроизводство в России выросло на 2,7% 19:38
Операторов обязали немедленно блокировать нарушающие закон сайты 19:34
Райан Мерфи рассказал о будущем "Американской истории ужасов" 19:27
Президент "Ростова" рассказал о финансовых проблемах клуба 19:00
Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль 18:41
Турция: Газопровод "Турецкий поток" может быть завершен к концу 2019 года 18:24
Лавров: Программа по выполнению договора о СГ в корректировке не нуждается 18:17
Названы марки-лидеры по выручке в России 18:02
В Перу найден 3000-летний храм поклонения воде 17:49
В Красноярском крае пропала девушка на иномарке 17:48
Автор Чебурашки-Дейенерис начал работать в "Союзмультфильме" 17:40
Синоптики пообещали москвичам "марсианские" пейзажи 17:31
В Красноярске разъяренный подросток перебил окна в школе 17:25
Бывший мэр Элисты задержан по обвинению во взяточничестве 17:17
Для фигуранта дела о теракте в Петербурге попросили пожизненное заключение 17:17
В Подмосковье мать насмерть задавила младенца во сне 17:14
Россиянам порекомендовали отложить поездки в Ирак 17:09
В Красноярске сын впервые стал донором печени для умирающей матери 17:09
Несколько сотен коал погибли в Австралии из-за лесных пожаров 17:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
18.11.2019 18:52
Рубрика: Власть

Государство сыграет в защите

Как правительство простимулирует бизнес вложить в экономику 30 триллионов рублей
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 260(8018)
Пакет законопроектов о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал "по сути инвестиционным кодексом". Он призван дать крупным инвесторам в российскую экономику гарантии неизменности базовых условий - от налогового режима до строительных процедур.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал "по сути инвестиционным кодексом" законопроекты о защите и поощрении капиталовложений. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал "по сути инвестиционным кодексом" законопроекты о защите и поощрении капиталовложений. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал "по сути инвестиционным кодексом" законопроекты о защите и поощрении капиталовложений. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Первое чтение правительственного пакета законопроектов о СЗПК запланировано на 3 декабря. В понедельник проект обсуждался на парламентских слушаниях в корпоративном университете Сбербанка.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Инвестиции в предприятия металлургии растут в течение последних 5 лет

Механизм СЗПК должен запустить инвестпроекты на 30 триллионов рублей - эту сумму снова назвал на слушаниях первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов. Именно таков, по оценке правительства, примерный объем средств на счетах бизнеса, никак не задействованных в экономике.

Текущая версия документов предполагает два режима защиты инвестиций. Первый (общий, проектный, его можно считать своего рода "безусловным договором" между государством и сразу всем крупным бизнесом) - это трехлетний мораторий на изменение ставок налогов на прибыль, имущество и землю, а также регуляторных условий для инвестпроектов величиной от 5 миллиардов рублей. Второй режим - индивидуальный, для крупнейших инвесторов, он касается проектов от 10 миллиардов рублей. Подразумевается, что если регулирование за время действия СЗПК поменяется и от этого инвестиционный проект понесет потери, то инвестор получит компенсацию из бюджетных денег.

Текущее законодательство в сфере инвестиций сформировано в 1990-е годы либо в конце советского периода и больше не отвечает задачам развития, указал Володин. Темпы роста экономики недостаточны, признал он. Майский указ президента ставит цель к 2024 году добиться вхождения России в Топ-5 крупнейших экономик и обеспечить темпы роста выше мировых (то есть как минимум выше 3%). Минэкономразвития в базовом прогнозе ожидает роста экономики по итогам 2019 года на 1,3%, а в 2020 году - на 1,7%, откладывая более существенное ускорение на последующие два года (3,1-3,2%).

Новые гарантии защитят бизнес от изменения налогов и решений правительства (а также, возможно, ЦБ), снижающих рентабельность инвестпроектов

Володин также заявил о важности реализации в регионах как можно большего количества проектов на условиях государственно-частного партнерства. "Мы считаем, что этого можно достичь за счет тех средств, которые сегодня регионы должны возвращать федеральному бюджету. И предложили правительству, министерству финансов делать зачеты тем регионам, которые будут вкладывать эти средства в инфраструктуру, дороги, воду, газ, электроэнергию. Подводя эту инфраструктуру к предприятиям, которые могли бы бизнесом создаваться в регионах. Это и рабочие места, это и дополнительные начисления в бюджет", - подчеркнул Володин. Такие поправки будут внесены ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете.

Биржевые фонды завоевывают российских инвесторов

Силуанов также допустил, что СЗПК может коснуться не только правительственных регуляторных решений, но также и решений Банка России (речь о крупных банковских инвестициях в первую очередь в высокотехнологичные проекты).

Предложенный вариант инвестиционного кодекса (скорее всего, он будет заметно доработан во втором чтении в Госдуме) - это еще один способ повысить уровень инвестиций. По плану, который утвердило правительство в прошлом году, к 2024 году они должны составить 25% ВВП (в 2018 году было 20,6%). Ранее глава минэкономразвития Максим Орешкин говорил, что достижение этой планки возможно при условии роста кредитования, инвестирования пенсионных накоплений и снижения оттока капитала.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, привлекая внутреннего инвестора, не стоит забывать и об иностранных инвестициях. Причем в первую очередь здесь важен доступ не столько к капиталу, сколько к технологиям, уверен Греф.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Финансы Инвестиции Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В правительстве оценили идею сократить время продажи алкоголя
В Кремле ответили на вопрос об усилении контроля на границе с Беларусью
В Тбилиси полиция дубинками и водометами разгоняет протестующих
Назван срок поставки систем С-400 в Индию
Депутат бундестага: Европе не нужен американский газ