В Бразилии прошел очередной этап чемпионата мира в гонках "Формулы-1".

По итогам гонки на первых двух позициях расположились пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен и представитель "Торо Россо" Пьер Гасли.

Что касается третьей строчки подиума, то здесь произошли изменения после того, как британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон был признан виновным в столкновении с гонщиком "Ред Булла" Алексом Албоном.

Напомним, что в конце гонки спортсмены столкнулись в борьбе за вторую позицию. Стюарды оштрафовали Хэмилтона двумя штрафными баллами и прибавкой пяти секунд к своему результату.

В итоговом протоколе британец опустился с третьего на седьмое место, и на пьедестал поднялся пилот "Макларена" Карлос Сайнс.

Порадовал болельщиков российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят, который финишировал на десятом месте.

"Когда я стартовал с 16-й позиции, то понимал, что легко не будет. Это второй подиум для "Торо Россо" в этом году, и мы единственная команда из середины, которая этого добилась. Можем быть довольны. В Бразилии команда вернула себе шестое место в общем зачете Кубка конструкторов. Это отличное достижение для нас", - цитирует Квята пресс-служба "Торо Россо".

В свою очередь, руководитель "Торо Россо" Франц Тост заметил в беседе с журналистами, что впечатлен характером Даниила:

- Ему было намного более сложно, чем Гасли. Думаю, что не будь машины безопасности на трассе, Квят мог бы показать результат еще лучше.

Заключительный этап чемпионата пройдет с 29 ноября по 1 декабря в ОАЭ.