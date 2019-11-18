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Рубрика: Общество

Как защитить квартиру от залива: советы специалистов

В России закончился сезон отпусков, но не для всех его итогом стали яркие впечатления и солнечные фотографии. Москвичи Татьяна и Олег отдыхали в Краснодаре, когда им позвонили из ТСЖ и сообщили, что в их квартире прорвало кран в ванной. На время отпуска они попросили родственника кормить кота и поливать цветы. ТСЖ удалось оперативно связаться с родственником и получить доступ в квартиру, чтобы перекрыть воду. Впоследствии он вызвал сантехника, чтобы поменять кран. Тем не менее, потоп успел нанести серьезный ущерб.
Фото: www.shutterstock.com Фото: www.shutterstock.com
Фото: www.shutterstock.com

"Я, конечно, мечтал побывать на море, но для этого уехал в Краснодарский край и совсем не ожидал увидеть "море" в собственной квартире, - рассказал Олег. - Обидно, что наша квартира практически не пострадала, пришлось только выбросить коврик из ванной. А вот соседи снизу только что сделали дорогостоящий ремонт, восстановление которого оплачивать придется нам". Супругам, которые живут на пятом этаже, пришлось платить за ремонт не только у соседей на четвертом этаже, но и на третьем - их тоже успело залить, пока представители ТСЖ пытались проникнуть в аварийную квартиру.

Неприятные истории случаются и когда жильцы находятся дома. Часто они связаны с началом отопительного сезона. Недавно в подмосковном Наро-Фоминске жители одной из квартир в пятиэтажке решили спустить воздух из батареи, а в тот день дали отопление. Один из соседей спустился в подвал, чтобы перекрыть подачу тепла, но до приезда аварийной службы кипятком успело залить потолки, полы, мебель и технику на трех этажах ниже аварии, а также в смежных квартирах в соседнем подъезде. Из-за угрозы короткого замыкания пришлось на время ликвидации последствий аварии отключать электричество.

По данным страховой компании "Согласие", на аварии отопительных, водопроводных и канализационных систем приходится почти 19% убытков, связанных со страхованием имущества. Противоправные действия третьих лиц, то есть кражи, взломы и т.д., занимают меньшую долю (18,2%). При этом средний размер выплаты при заливе квартиры составляет 44 тысячи рублей. А средняя выплата по гражданской ответственности перед соседями еще меньше - 43,3 тысячи рублей. Не секрет, что даже на косметический ремонт своей квартиры и квартир соседей, если протечка случилась по вашей вине, потребуется в несколько раз больше.

Потоп в квартире - серьезный удар не только по кошельку, но и по нервной системе. Разумеется, каждый человек, столкнувшийся с таким бедствием, спешить обезопасить себя от таких неприятных ситуаций в будущем. Первое решение, которое приходит в голову, наиболее простое - перекрывать воду в ванной и туалете на время отпуска. Именно так теперь поступают Татьяна и Олег. Специалисты рекомендуют делать это не только на время отъезда, но и каждый раз, когда вы уходите из дома. Стоит потратить пять минут и повернуть вентили в ванной и туалете. Кроме того, не нужно оставлять завершать программу стиральной или посудомоечной машины на время вашего отсутствия. И тем более использовать режим их отложенного старта - наоборот, доступ воды к бытовым приборам должен быть перекрыт на период, когда в квартире никого нет.

Еще один совет специалистов - замена старой сантехники. Причиной протечек часто становятся изношенные или некачественные смесители и вентили. Перед началом отопительного сезона и на время отключения горячей воды, когда проводятся испытания теплосетей, не выдерживают старые батареи и трубы. Даже если сейчас все работает, старое оборудование лучше поменять заранее. Это выйдет дешевле, чем ремонт у себя и соседей в случае аварии.

Наиболее надежный способ защитить свое имущество и соседей от потопа - поставить систему защиты от протечек. Принцип их работы прост: под ванной и раковиной, на полу за унитазом, под стиральной машиной - то есть там, где протечки наиболее вероятны - устанавливаются датчики. При попадании воды эти датчики подают сигнал на блок управления. Получив такой сигнал, контроллер подает напряжение на механизм, закрывающий шаровые краны, установленные на трубах горячего и холодного водоснабжения. Отсекающие краны устанавливают на вводе воды в квартиру. А датчиками можно управлять со смартфона. При этом специалисты рекомендуют устанавливать их также в местах, где теоретически воды быть не должно - например, в коридоре рядом с ванной.

Системы защиты от протечек сегодня выпускают многие фирмы. Среди российских разработок выделяется система Neptun - ее производит Группа компаний "Специальные системы и технологии" с 2000 года. На систему в течение шести лет действует гарантия, кроме того, можно получить быструю техподдержку. Когда Олег начал искать способы защиты от неприятных инцидентов в будущем, он решил остановить свой выбор именно на Neptun, потому что нашел множество отзывов в интернете.

Фото: Александр Зыков

Система состоит из датчиков, модуля управления и шаровых кранов с электрическим приводом, которые устанавливаются на трубах при вводе воды в помещение и перекрывают воду при протечке. Датчики размещают по всей квартире, а управлять системой можно через мобильное приложение. В нем же можно получать показания счетчиков расхода воды из любой точки мира. При протечке и ее устранении защитная система оповещает владельца световым и звуковым сигналом. Также прибор может отправлять уведомление в виде SMS. Чтобы восстановить водоснабжение после ликвидации аварии, достаточно нажать на кнопку на модуле управления.

Недавно в линейке появилась новинка - шаровой кран с электроприводом собственной разработки, гарантия на который составляет 10 лет (например, на краны итальянского производителя гарантия всего 6 лет). Кроме того, новый шаровой кран сделан из более прочного материала - нержавеющей стали.

Сфера применения системы защиты от протечек Neptun весьма обширна. Сегодня такие системы устанавливают не только в жилых домах, но и в больницах, заведениях общепита, спортивных сооружениях и даже в трюмах судов. Для каждой цели можно выбрать оптимальный комплект защиты, системы различаются между собой составляющими. Помимо основного набора, например, можно включить систему резервного питания. Кроме того, существуют системы защиты с проводными или радиоуправляемыми датчиками.

Благодаря современному оборудованию потоп - это не конец света. Как говорил Карлсон, "Спокойствие! Только спокойствие". Соблюдение нескольких простых правил и установка современного оборудования сохранить и ваши финансы, и душевное спокойствие.

Общество
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