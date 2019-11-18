Косачев прокомментировал возвращение Украине задержанных кораблей

"Керченский прорыв" стал единственным в своем роде инцидентом. Именно жесткая реакция Россия гарантировала то, чтобы подобного рода попытки не воспроизводились в дальнейшем", - сказал Косачев ТАСС.

Сенатор уверен, что желающих повторять подобные провокации поубавилось еще год назад, при Петре Порошенко. "Я надеюсь, что сейчас таких любителей провокаций в украинском руководстве становится все меньше", - добавил парламентарий.

Он также подчеркнул, что для России никогда не было самоцелью ни удержание украинских судов, ни украинских моряков.

Напомним, в понедельник в Черном море состоялась передача Украине трех военных кораблей, задержанных в ноябре 2018 года при попытке незаконного пересечения государственной границы. Это буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск". Члены экипажей этих судов вернулись на родину 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом по формуле "35 на 35".