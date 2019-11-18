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18.11.2019 20:06
Рубрика: Власть

Лавров: Условия для саммита в "нормандском формате" созрели

Текст: Юрий Когалов
Российская сторона не выдвигала искусственных требований для организации саммита в "нормандском формате", добиваясь лишь выполнения ранее принятых решений. Теперь же условия для его проведения созрели. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"Если все четыре страны-участницы нормандского формата готовы встречаться 9 декабря, значит, условия созрели", - отметил глава МИД. Он подчеркнул, что Москва не выдвигала искусственных требований к проведению этой встречи. "Единственное, чего мы добивались, это чтобы участники нормандского формата уважали свои собственные решения, которые принижались и в 2015-м, и в 2016-м годах, которые саботировались режимом Петра Порошенко во всем, что касается и политического процесса, и ситуации "на земле", - заявил Лавров. Он также обратил внимание, что только при новом президенте Украины Владимире Зеленском удалось решить такие вопросы, как разведение сил и средств в станице Луганской, Золотом и Петровском, официально закрепить "формулу Штайнмайера".

Фото: Алла Дмитриев/ РГ
МИД: Передача кораблей не связана с проведением "нормандского саммита"

Глава МИД РФ также отметил, что власти Германии и Франции должны повлиять на Украину, чтобы та предприняла дополнительные шаги, которые будут способствовать выполнению Минских соглашений полном объеме. В условиях, когда с украинской стороны звучат довольно противоречивые заявления, крайне важно, чтобы Берлин и Париж послали Киеву четкий сигнал о необходимости соблюдать договоренности. "Особенно мы рассчитываем, что наши французские коллеги как хозяева "нормандского саммита" приложат все усилия, чтобы снять какие-либо двусмысленности", - подчеркнул министр.

Саммит в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подготовка уже вступила в завершающую стадию. При этом он напомнил о значительном перерыве между подобными встречами. "Давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, и в то же время ни занижать, надеясь, что все-таки подготовка возымеет свои результаты", - заявил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
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