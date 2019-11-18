Лавров: Власти Германии и Франции должны повлиять на Украину

Власти Германии и Франции должны повлиять на Украину, чтобы та предприняла дополнительные шаги, которые будут способствовать выполнению Минских соглашений полном объеме. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, это было одним из условий выдвинутых российской стороной другим участникам "нормандского формата". "Наши французские и немецкие партнеры нас заверяют, что это в полной мере отражает и их подход. Мы рассчитываем, что они используют свои отношения с официальным Киевом для того, чтобы там осознали безальтернативность движения именно в направлении полного выполнения минского комплекса мер", - сказал Лавров.

Глава российского МИД считает, что в условиях, когда с украинской стороны звучат довольно противоречивые заявления, крайне важно, чтобы Берлин и Париж послали Киеву четкий сигнал о необходимости соблюдать достигнутые соглашения. "Особенно мы рассчитываем, что наши французские коллеги как хозяева "нормандского саммита" приложат все усилия, чтобы снять какие-либо двусмысленности", - подчеркнул он.

Саммит в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию. При этом он напомнил о значительном перерыве между подобными встречами. "Давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, и в то же время ни занижать, надеясь, что все-таки подготовка возымеет свои результаты", - заявил он.