Лавров: Власти Германии и Франции должны повлиять на Украину

По его словам, это было одним из условий выдвинутых российской стороной другим участникам "нормандского формата". "Наши французские и немецкие партнеры нас заверяют, что это в полной мере отражает и их подход. Мы рассчитываем, что они используют свои отношения с официальным Киевом для того, чтобы там осознали безальтернативность движения именно в направлении полного выполнения минского комплекса мер", - сказал Лавров.
Глава российского МИД считает, что в условиях, когда с украинской стороны звучат довольно противоречивые заявления, крайне важно, чтобы Берлин и Париж послали Киеву четкий сигнал о необходимости соблюдать достигнутые соглашения. "Особенно мы рассчитываем, что наши французские коллеги как хозяева "нормандского саммита" приложат все усилия, чтобы снять какие-либо двусмысленности", - подчеркнул он.
Саммит в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию. При этом он напомнил о значительном перерыве между подобными встречами. "Давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, и в то же время ни занижать, надеясь, что все-таки подготовка возымеет свои результаты", - заявил он.