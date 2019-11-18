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18.11.2019 20:35
Рубрика: Общество

Из аудитории - на орбиту

МАИ представил эксперимент для космической станции
Текст: Елена Толина
Российская газета - Федеральный выпуск № 260(8018)
Российские вузы активно заявляют о себе как о разработчиках очень интересных научных проектов. Так, МАИ представил "Роскосмосу" эксперимент, который до 2024 года планируется провести на российском сегменте Международной космической станции. Задача из разряда "супер": отработать систему утилизации космического мусора и протестировать более дешевый и экологичный способ доставки грузов на Землю.

Новую технологию маневрирования и торможения малоразмерных космических аппаратов разработали в студенческом конструкторском бюро "Искра" Аэрокосмического института МАИ. Ставка - на надувные конструкции. Всего разработаны две модификации, которые позволят космическому аппарату попадать в заданную точку в короткие сроки и с максимальной точностью. Преимущество новой системы? Она не требует использования двигателя.

Фото: iStock
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Первая модификация надувной конструкции может использоваться на аппаратах-"мусорщиках". Задача - уводить космический мусор с орбиты в атмосферу Земли, где он будет просто сгорать. Вторая модификация станет частью космического аппарата, способного пройти сквозь атмосферу Земли и доставить полезный груз на ее поверхность.

Комментарий

Юн Сон Ук (Южная Корея), магистр МАИ, руководитель эксперимента "Аэрокосмос-МАИ":

- На аппарат типа Cube Sat устанавливается надувной тонкопленочный шар. Эта конструкция предназначена для торможения именно в космосе - до входа в верхние слои атмосферы. Другая модификация будет установлена на инновационный спускаемый аппарат, который создан в МАИ по заказу НПО им. С.А. Лавочкина. Аппарат прошел полный цикл наземной отработки. И сам он, и тормозящее надувное устройство обладают теплозащитным покрытием, не поддающимся высоким температурам околоземной орбиты. Система торможения - гибкий теплозащитный экран, упакованный в чехол. В сложенном состоянии он занимает минимум места, но при раскрытии обеспечивает максимальную тормозящую площадь.

Надувной шар сделан из тонкой полиамидной пленки, которая обеспечивает герметичность. Размер шара - 2 метра, масса - меньше 0,5 кг. Само устройство весит менее 1 кг. Теплозащитный экран раскрывается примерно в 80-100 км от земной поверхности (в атмосфере). Шар после запуска с орбиты МКС раскроется примерно в 400 км от Земли.

Общество Образование Правительство "Роскосмос"
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