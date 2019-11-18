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18.11.2019 23:45
Рубрика: Спорт

Минус один на корте

Медведев опустился на пятую строчку в рейтинге
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 260(8018)
Россиянин Даниил Медведев не сумел остаться на четвертой строчке в рейтинге ATP по окончании Итогового турнира в Лондоне. Теперь он занимает пятую позицию.

Со своего места Даниила оттеснил финалист соревнования в столице Великобритании Доминик Тим. В решающей встрече австриец проиграл в трех сетах греку Стефаносу Циципасу, который расположился на шестой строчке рейтинга.

В Лондоне завершился итоговый турнир ATP

С начала года Медведев принял участие в финалах девяти турниров ATP, из которых в четырех Даниил взял титул. Одним из его самых больших достижений стал финал Открытого чемпионата США (US Open) против Рафаэля Надаля. Пятисетовый триллер завершился победой испанца.

Однако в последнее время Медведев выступает не столь удачно. Сначала он вылетел уже в первом круге турнира в Париже, а затем проиграл во всех трех матчах в Лондоне. Причем в одном из них - против Надаля - россиянин в решающем сете вел 5:1, но уступил.

Подводя итоги года в целом, Медведев отметил, что он был лучшим в его карьере, но не идеальным.

- Я провел свой лучший сезон в этом году. Конечно же, 2019 год не был идеальным. Он подарил мне как невероятные результаты на протяжении всей американской серии турниров, так и совсем неидеальное выступление в конце года. До встречи в 2020-м, буду больше работать, - написал Даниил на своей странице в "Инстаграм".

Добавим, что в понедельник сборная России стартовала на Кубке Дэвиса матчем против действующего победители турнира команды Хорватии.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA
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