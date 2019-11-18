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18.11.2019 15:28
Рубрика: Власть

Медведев расширил список сервисов на портале госуслуг

Текст: Владимир Кузьмин
Со следующего года пользователей Единого портала госуслуг будут извещать об их правах на те или иные льготы, о которых они могли даже не знать.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее перечень сервисов Единого портала государственных и муниципальных услуг. На сайте появится так называемое единое цифровое окно для подачи предложений, заявлений и жалоб в органы государственной власти и местного самоуправления и подведомственные им организации. Через него де можно будет отслеживать ход их рассмотрения и контролировать качество работы госорганов. Также через Госуслуги можно будет осуществлять юридически значимых действия, в том числе совершение сделок в электронной форме, например, сделки купли-продажи с применением электронной подписи.

- И есть также предложение использовать его для информирования людей на основании данных в их личном профиле, который создан на этом портале, о подаче заявления или о получении каких либо льгот, которые могли просто быть неизвестны людям, но на которые они имеют право, - заявил глава правительства на совещании со своими заместителями.

Фото: iStock
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Хотя в нормативные акты новые сервисы уже вписаны, их техническая реализация будет происходить в следующем году. Министерства и ведомства, указал Медведев, должны подготовиться к этому. "Вопрос не только в том, чтобы красивую модель создать, а в том, чтобы она была рабочей, чтобы она существовала", - отметил глава правительства.

Вице-премьер Максим Акимов обратил внимание, что в следующем году планируется запустить сервисы по онлайн-поступлению в высшее учебное заведение и по взысканию задолженности службой судебных приставов.

Спрос населения на услуги цифрового государства растет, заявил зампред правительства. Портал госуслуг сейчас один из самых посещаемых в мире сайт госструктур, и в скором времени он уверенно перешагнет отметку в 100 миллионов пользователей.

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