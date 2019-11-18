Модернизация системы арбитража в России, к сожалению, не всегда учитывается при составлении мировых рейтингов

В России растет качество деловой среды, о чем свидетельствуют рейтинги Всемирного банка Doing Business. В рейтинге Doing Business-2020 наша страна вышла на 28-е место. В майских указах, подписанных президентом страны в 2012 году, была поставлена цель войти в двадцатку рейтинга. Тогда Россия занимала лишь 120-ю строчку. Впечатляющий прогресс налицо. Осталось сделать небольшой рывок для того, чтобы войти в топ-20 рейтинга Всемирного банка.

Эта цель могла быть еще ближе, если бы не просчеты в оценках экспертов Всемирного банка, на которые указали правоведы из Центра развития современного права в докладе "Качество экономического правосудия: реальность v. DB-2020". В частности, ряд нововведений, которые уже успешно функционируют в российской судебной системе, не были учтены при составлении рейтинга.

Например, в отчете Всемирного банка говорится, что в России нет возможности подачи иска в электронном виде и отсутствуют публикации решений судов в открытом доступе. В реальности эти системы уже функционируют, но во Всемирном банке об этом, похоже, не осведомлены. Также не учли эксперты ВБ упрощенные процедуры и возможности лиц самостоятельно представлять свои интересы при рассмотрении мелких споров. Между тем, в 2018 году при рассмотрении более половины от всех дел в арбитражных судах дел использовались упрощенные процедуры.

Таким образом, реальные темпы реформирования судебной системы в России не заметить нельзя - жаль, что аналитики Всемирного банка не успевают учесть все новшества. Эксперты отмечают, что столь явные позитивные сдвиги стали возможны благодаря эффективной работе председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, под руководством которого происходили судебные реформы, а также грамотно подобранной председателем Судебной коллегии по экономическим спорам Олегом Свириденко команде профессионалов. Как известно, именно качество судебной системы оказывает значительное влияние на инвестиционный и деловой климат в стране. Для развития бизнеса необходимы четкие правила игры и соблюдение правовых норм. Эту функцию выполняет система арбитражных судов. Ее модернизация в соответствии с международными стандартами является необходимым условием для улучшения деловой среды.

В современном мире бизнес-процессы развиваются очень динамично. Цифровые технологии увеличивают скорость этих процессов, формируют новую среду для предпринимательской деятельности. В этих условиях судопроизводство также должно стремиться к эффективности своей работы, становиться более открытым. С этими задачами команда Олега Свириденко успешно справляется, о чем свидетельствуют рейтинги того же Всемирного банка. По мнению российских правоведов, по быстроте разрешения споров в арбитражных судах Россия уже занимает лидирующие позиции в мире - к сожалению, это пока также не нашло отражения при составлении рейтинга ВБ.

Впрочем, тот факт, что многие новшества арбитражной системы России пока не попали в поле зрения ВБ, не отменяет очевидную данность: российская правовая система успешно модернизируется. Поэтому хочется надеяться, что при составлении новых рейтингов эксперты ВБ будут более объективны.