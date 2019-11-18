Москалькова предложила Бутиной защищать права россиян за рубежом

Татьяна Москалькова предложила россиянке Марии Бутиной, освобожденной из тюремного заключения в США, работать в Аппарате Уполномоченного по правам человека в РФ, а точнее, - в группе по защите соотечественников за рубежом.

При этом омбудсмен выразила уверенность в том, что "вместе мы сможем много пользы принести людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию за рубежом".

Она добавила, что группа защиты россиян за границей значительно расширена, особенно по защите прав граждан России в Украине. Хотя омбудсмен признала, что правозащитный работы по защите россиян много в разных странах мира - в Греции, США, в странах ЕС.

Досье "РГ"

Мария Бутина была арестована в США в июле 2018 года. Она была осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В конце октября 2019 года после отбытия наказания она депортирована в Россию. Бутина прилетела в Москву 26 октября 2019 года.