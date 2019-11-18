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18.11.2019 19:09
Рубрика: Власть

Хочу сдать паспорт

Определен порядок отказа от другого гражданства
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 260(8018)
Министерство внутренних дел разработало порядок уведомления гражданами России о наличии у них второго гражданства, а также процедуру отказа от иностранного паспорта. Проект приказа главы ведомства опубликован для общественной антикоррупционной экспертизы. По сути, это механизм исполнения федерального закона о внесении поправок в Закон "О гражданстве РФ".
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Напомним, эти изменения коснулись людей, обладающих помимо российского документом о гражданстве другого государства или видом на жительство в другой стране, а это десятки тысяч людей. Они обязаны сообщить властям о наличии такого документа или о своем желании отказаться от него. Причем сделать это они обязаны в течение 60 дней. Исключение сделано только для тех, кто постоянно проживает за рубежом. За сокрытие такой информации - уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. Могут назначить обязательные работы на срок до 400 часов. Впрочем, уголовная ответственность наступает только за умышленное решение о неуведомлении. Если же уведомление будет подано не вовремя или в некорректном виде, нарушитель получит только штраф - от 500 рублей до 1 тысячи.

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Проект приказа МВД в деталях, пошагово разъясняет, как и куда подать такое уведомление. При этом рассматриваются все возможные житейские ситуации. Например, если гражданин несовершеннолетний или недееспособный, то кто обязан его представлять и какие для этого нужны документы. Опубликованы и образцы бланков, которые придется заполнять. После утверждения все это будет в открытом доступе, каждый заинтересованный человек сможет получить необходимую информацию.

И новый закон, и приказ значительно упрощают процедуру подачи уведомления. Если человек решил отказаться от гражданства другого государства или от права постоянного проживания на иностранной территории, ему достаточно подать письменное уведомление о своем решении в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту жительства в РФ. То есть в полицию. А если места жительства нет, то по факту пребывания. Но сделать это он должен лично.

МВД сможет выдавать временные удостоверения личности людям без гражданства

Кстати, общаться с посольскими или консульскими сотрудниками страны, от гражданства которой отказываешься, необходимости нет. Да и сам термин "двойное гражданство" применим только для тех людей, кто помимо гражданства России имеет еще гражданство Таджикистана. С этой страной Россия заключила соответствующий международный договор. Если же человек помимо российского обладает паспортом, скажем, Израиля, США, Евросоюза, то речь должна идти не о двойном, а о еще одном гражданстве. Или двух, трех, четырех. Закон это разрешает.

Общаться с посольством страны, от гражданства которой отказываешься, необходимости нет

Наличие еще одного гражданства лишает гражданина России возможности поступать на гражданскую государственную или муниципальную службу. Есть соответствующие федеральные законы и ведомственные приказы, регламентирующие порядок приема на работу и службу, в том числе военную. Вот и предлагается выбор: обладать еще одним паспортом, но отказаться от государственной карьеры, или же жить частной жизнью, заниматься бизнесом, работать по найму. В остальном человек с российско-иностранным гражданством пользуется всеми правами гражданина РФ.

Власть Право Личные документы Правительство МВД Закон о гражданстве
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