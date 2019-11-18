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18.11.2019 16:08
Рубрика: Общество

Ученые впервые показали 3D-снимок найденного в Турции "Ноева ковчега"

Текст: Денис Передельский
Фото: Andrew Jones and John Larsen / Daily Sabah Фото: Andrew Jones and John Larsen / Daily Sabah
Фото: Andrew Jones and John Larsen / Daily Sabah

Исследователи впервые представили оцифрованные данные георадарного сканирования местности на горе Агры в Турции, где еще в 1959 году под землей были обнаружены остатки крупного объекта - предположительно, огромного деревянного корабля.

Как сообщает Daily Sabah, объект был обнаружен более полувека назад в восточной провинции Догубаязит на склоне горы Агры капитаном Ильханом Дурупынаром, экспертом-картографом. Еще тогда его прозвали "Ноевым ковчегом".

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Сразу после открытия известный фотограмметрист Артур Бранденбергер из Университета штата Огайо (США) получил от турецкого военного командования разрешение на обследование данного участка. Однако результаты его лабораторных исследований были засекречены.

Официально же первые научные исследования в этом регионе были проведены лишь через 26 лет после открытия. Изыскания провел доктор Салих Байрактутан из Эрзурумского университета имени Ататюрка (Турция), которому помогали сотрудники Национальной лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Аламосе (США).

Георадарные снимки помогли тогда обнаружить крупный объект, находящийся под землей. В 80-страничном научном докладе, опубликованном после исследования, говорилось: "весьма вероятно, что образование под землей - это корабль".

Но только сейчас современные технологии позволили создать трехмерное изображение этого таинственного объекта. Его авторами стали компьютерный инженер и археолог Эндрю Джонс и геофизик Джон Ларсен.

Своими снимками они поделились с Джемом Сертесеном, режиссером документального фильма "Ноев ковчег", вышедшего в 2017 году. Кстати, материалы для этого фильма он собирал на протяжении 22 лет.

"Безусловно, это корабль, но еще слишком рано называть его Ноевым ковчегом, - считает Сертесен. - Нам предстоит проделать большую работу. Это можно сделать только при поддержке университетов и государства".

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