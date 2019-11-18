Новейшие российские вертолеты будут поставлять в Скандинавию

Россия будет поставлять новейшие легкие вертолеты VRT500 в Скандинавские страны.

Россия начала завоевывать европейский рынок легких вертолетов, которые являются самыми массовыми в мировом производстве винтокрылых машин.

Как сообщили в пресс-службе "Вертолеты России", на авиасалоне в Дубае было подписано дилерское соглашение со шведской компанией Rotorcraft Nordic AB о поставке 10 легких вертолетов VRT500 в базовой конфигурации.

"Соглашение с Rotorcraft Nordic AB отражает намерения компании по приобретению десяти вертолетов VRT500 в базовой конфигурации в 2023 году. Опционное оборудование, а также детали интерьера и схема внешней окраски VRT500 определятся после получения вертолетом сертификата типа и сертификата летной годности по нормам европейских авиационных властей EASA", - отметили в "Вертолетах России".

Подача заявки на сертификацию винтокрылой машины намечена в этом году.

В компании подчеркнули, что благодаря подписанию соглашения холдинг вышел на международный рынок в новом сегменте - легких однодвигательных гражданских вертолетов.

Легкий вертолет VRT500 оснащается современным комплексом авионики, который сделан по типу "стеклянная кабина". Он развивает скорость до 250 км/ч и может лететь на дальность почти в 900 км

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов, комментируя эту сделку подчеркнул, что проект VRT500 является конкурентоспособным и представляет большой интерес для зарубежных заказчиков. "Это подтверждают достигнутые на полях Dubai Airshow договоренности с эмиратским холдингом Tawazun и шведскими партнерами из Rotorcraft Nordic AB", - сказал он, добавив, что новую машину должны оценить по достоинству во многих регионах мира.

VRT500 оснащается современным комплексом авионики, который сделан по типу "стеклянная кабина". Вертолет развивает скорость до 250 км/ч и может лететь на дальность почти в 900 км. Преимущество VRT500 перед "одноклассниками" - самая объемная в своем сегменте грузопассажирская кабина, где может поместиться до 5 человек. Вертолет может брать на борт до 730 кг полезной нагрузки.

VRT500 небольшой по габаритам. Этого удалось достичь благодаря использованию соосной схемы, которая серийно применяется исключительно на вертолетах российского производства.

Кроме того, как передает ТАСС, на выставке "Дубай эйршоу-2019" Саудовская Аравия проявила детальный интерес к российским новейшим системам по борьбе с беспилотниками. Как сообщили агентству в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству "в соответствии с обращениями саудовских партнеров российская сторона неоднократно проводила подробные технические презентации комплексов борьбы с БЛА. В настоящее время ожидается решение партнеров по данному вопросу".

Также Саудовская Аравия проявила заинтересованность в приобретении российских систем радиоэлектронной борьбы и комплексов ПВО "Тор" и "Панцирь". Эти комплексы привлекли внимание саудитов после атаки беспилотников на нефтяные объекты в сентябре.