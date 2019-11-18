В поездах Московского центрального кольца могут появиться "вагоны тишины". Пассажиров попросят приглушить свои гаджеты, отказаться от разговоров по мобильнику и громкой музыки в наушниках. Нужны ли такие составы на рельсах Москвы, решат горожане. Опрос идет в "Активном гражданине".

Наверняка многие встречали в общественном транспорте шумных попутчиков, орущих на весь вагон по телефону, слушающих на всю мощь любимую музыку. А ведь после тяжелого рабочего дня иногда так хочется тишины. Что об этом думают эксперты и сами пассажиры, опрошенные "РГ"?

Аналитик ГК "Финам" Алексей Калачев высказался в поддержку подобных вагонов, но иллюзий, что там будет тихо, не питает. "Главной шумовой проблемой российского железнодорожного транспорта была слабая звукоизоляция салона. Теперь технологически проблема почти решена, поэтому и стало возможным слышать соседа, - объяснил он. - Если многие захотят поехать в "тихом" вагоне, тишины там не будет - где много людей, неизбежно общение". Поэтому многое, считает Калачёв, будет зависеть от сознательности пассажиров.

Подобные "тихие зоны" уже оборудованы в поездах Австрии и Германии

С тем, что такие вагоны нужны москвичам, согласен и промышленный эксперт Леонид Хазанов. По его мнению, в мегаполисе и без того слишком шумно, поэтому немудрено, что люди сильно устают. "Когда мы с вами едем в метро, потребность в этом возрастает в разы, учитывая сколько любителей громко поговорить на весь вагон по смартфону, поболтать так, чтобы слышали все, - говорит Хазанов. - Лично я ездил в "тихих" составах в Германии и Австрии, получая большое удовольствие. Сейчас их стали внедрять в США - там шум на общественном транспорте стал серьезной проблемой". Запустить такие вагоны в Москве, считает он, более чем реально: надо лишь внимательно следить за любителями пошуметь и выставлять их оттуда, нещадно штрафуя. А вот директора Центра законодательных инициатив Инну Гориславцеву волнует другое - будут ли следить за соблюдением тишины в вагоне, а главное - кто и как? "Это маркетинговый ход, попытка продемонстрировать "заботу" о пассажирах, хотя, по-моему, особой необходимости в этом нет, - отмечает она. - Музыку все в основном предпочитают слушать через наушники. Качество звука так лучше и не мешает попутчикам. Шум от обычных разговоров по телефону не настолько силен, чтобы раздражать окружающих".

Похожего мнения и музыкант Алексей Морозов, который часто пользуется МЦК. Поезда "Ласточки", подчеркнул он, шумными не назовешь. Говорит, ему комфортно и в обычном вагоне, даже на откидных местах рядом с туалетом. "Москвич любого пола и почти любого возраста всегда привязан к какому-нибудь гаджету. Люди решают проблемы, ведут дела или просто сплетничают и чатятся даже на бегу или во время еды, - рассказывает Морозов. - Музыку нельзя? А если тихо? А если мне позвонили? Родственник, любимый, партнер... начальник! А вдруг что-нибудь случилось? Как же не ответить? Нет, при теперешнем темпе жизни, мне кажется, "тихие" вагоны в Москве востребованы не будут".

В странах, где уже есть "тихие" вагоны на рельсах, они чаще всего выполняют функции сродни нашим "Сапсанам" - "бегают" на междугородных маршрутах. "В этом смысле МЦК не совсем тот вариант, - считает Дмитрий Брилль, руководивший не одной транспортной компанией. - "Тихие" вагоны подразумевают даже блокировку сотовой связи и мобильного интернета, что для людей, перемещающихся в мегаполисе в рабочее время, недопустимо".