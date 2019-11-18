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18.11.2019 18:30
Рубрика: Власть

Дайте пострелять

Охотничьи ружья предложено сдавать в аренду
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 260(8018)
Человек, имеющий разрешение на хранение, ношение и использование оружия либо лицензию на приобретение оружия и патронов к нему, но при этом не являющийся обладателем оружия, может взять ружье в аренду для охоты.
Если оружие для охоты будет выдаваться в аренду, потребуется выработать механизм контроля. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Если оружие для охоты будет выдаваться в аренду, потребуется выработать механизм контроля. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Если оружие для охоты будет выдаваться в аренду, потребуется выработать механизм контроля. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Такое предложение внесли для рассмотрения в Госдуму депутаты Комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. В подготовленном законопроекте предлагается внести изменения в законы "Об оружии" и "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" в части определения правовых оснований для передачи охотничьего оружия во временное пользование.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Оружие, сдаваемое в аренду, должно быть обязательно зарегистрировано в уполномоченном государственном органе. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что для физических лиц, не имеющих оружия в собственности и не планирующих его приобретать, предлагается ввести новый вид разрешительных документов - разрешение на ношение и использование оружия.

Процедура предполагается стандартная, такая же, как и для желающих приобрести оружие.

Гражданам России разрешение на ношение и использование оружия будет выдаваться, как обычно, на 5 лет.

Разрешение будет выдаваться после прохождения гражданином необходимого обучения, проверки отсутствия медицинских противопоказаний на владение оружием и осуществления других, предусмотренных законодательством проверочных мероприятий.

Поэтому, считают разработчики документа, риски для общественной безопасности не увеличиваются. Опять же, за выданное разрешение будет взиматься госпошлина.

В законопроекте предлагается предоставить право временно передавать охотничье оружие для охоты и тем гражданам, которые достигли 16 лет. Но при этом должны быть соблюдены определенные условия

Эти будущие охотники должны получить в уполномоченном органе разрешение на ношение и использование оружия с прохождением всех необходимых проверочных мероприятий, предусмотренных законом для владельцев оружия, в том числе обучение и медицинские заключения.

Должен быть получен охотничий билет. И гражданину, достигшему 16, но не достигшему 18 лет, может передаваться только охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие при лично предоставленном согласии его законного представителя.

Разрешение будет выдаваться после прохождения гражданином необходимого обучения, проверки отсутствия медицинских противопоказаний

Иностранцам срок действия разрешения на ношение и использование оружия предлагается ограничить 60 днями, если меньший срок не установлен договором об оказании услуг, заключенным иностранным гражданином с охотничьим хозяйством.

Порядок получения иностранными гражданами такого разрешения будет аналогичен порядку, предусмотренному для получения разрешения на временный ввоз оружия на территорию России для охоты.

При этом разрешение не будет выдаваться в случае, если иностранный гражданин не предоставит предусмотренные законом своей страны документы на владение огнестрельным оружием и на осуществление охоты.

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Законопроект, возможно, вызовет серьезное обсуждение как среди законодателей, так и среди заинтересованных ведомств, в том числе правоохранительных и силовых.

Кроме того, проекту предстоит антикоррупционная общественная экспертиза. Не факт, что документ не будет подвергнут серьезным изменениям и уточнениям, если вообще одобрен.

Наверное, разработчикам законопроекта придется более детально прописать сам механизм передачи оружия в аренду. Например, одолжить свое ружье может любой владелец или только юридическое лицо, скажем, охотхозяйство?

Потребуются и подробности контроля за процедурой аренды, за соблюдением правил хранения оружия и мер безопасности его применения...

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