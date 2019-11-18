Такое предложение внесли для рассмотрения в Госдуму депутаты Комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. В подготовленном законопроекте предлагается внести изменения в законы "Об оружии" и "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" в части определения правовых оснований для передачи охотничьего оружия во временное пользование.
Оружие, сдаваемое в аренду, должно быть обязательно зарегистрировано в уполномоченном государственном органе. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что для физических лиц, не имеющих оружия в собственности и не планирующих его приобретать, предлагается ввести новый вид разрешительных документов - разрешение на ношение и использование оружия.
Процедура предполагается стандартная, такая же, как и для желающих приобрести оружие.
Гражданам России разрешение на ношение и использование оружия будет выдаваться, как обычно, на 5 лет.
Разрешение будет выдаваться после прохождения гражданином необходимого обучения, проверки отсутствия медицинских противопоказаний на владение оружием и осуществления других, предусмотренных законодательством проверочных мероприятий.
Поэтому, считают разработчики документа, риски для общественной безопасности не увеличиваются. Опять же, за выданное разрешение будет взиматься госпошлина.
В законопроекте предлагается предоставить право временно передавать охотничье оружие для охоты и тем гражданам, которые достигли 16 лет. Но при этом должны быть соблюдены определенные условия
Эти будущие охотники должны получить в уполномоченном органе разрешение на ношение и использование оружия с прохождением всех необходимых проверочных мероприятий, предусмотренных законом для владельцев оружия, в том числе обучение и медицинские заключения.
Должен быть получен охотничий билет. И гражданину, достигшему 16, но не достигшему 18 лет, может передаваться только охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие при лично предоставленном согласии его законного представителя.
Иностранцам срок действия разрешения на ношение и использование оружия предлагается ограничить 60 днями, если меньший срок не установлен договором об оказании услуг, заключенным иностранным гражданином с охотничьим хозяйством.
Порядок получения иностранными гражданами такого разрешения будет аналогичен порядку, предусмотренному для получения разрешения на временный ввоз оружия на территорию России для охоты.
При этом разрешение не будет выдаваться в случае, если иностранный гражданин не предоставит предусмотренные законом своей страны документы на владение огнестрельным оружием и на осуществление охоты.
Законопроект, возможно, вызовет серьезное обсуждение как среди законодателей, так и среди заинтересованных ведомств, в том числе правоохранительных и силовых.
Кроме того, проекту предстоит антикоррупционная общественная экспертиза. Не факт, что документ не будет подвергнут серьезным изменениям и уточнениям, если вообще одобрен.
Наверное, разработчикам законопроекта придется более детально прописать сам механизм передачи оружия в аренду. Например, одолжить свое ружье может любой владелец или только юридическое лицо, скажем, охотхозяйство?
Потребуются и подробности контроля за процедурой аренды, за соблюдением правил хранения оружия и мер безопасности его применения...